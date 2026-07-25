В Свободном обновляют асфальт и тротуары на улице Гоголя из-за сильного износа

В Свободном начали капитальный ремонт улицы Гоголя. Дорога связывает центр города с микрорайонами Северный и Алексеевский. Сейчас на объекте обновляют асфальтовое покрытие, тротуары и систему водоотведения.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строители выравнивают бордюр

Ход работ проверил глава города Владимир Константинов вместе с депутатами и представителем Общественного совета Андреем Белоусом. До этого полотно износилось настолько, что в дождливую погоду движение по улице становилось опасным.

"Мы увидели высокие темпы работ и грамотный подход подрядчика. Рассчитываем, что все сделают качественно и в срок", — отметил Андрей Белоусов.

Что еще отремонтируют в Свободном

Следующим этапом станет участок улицы Ленина (от 40 лет Октября до Постышева). Эта дорога соединяет две важные точки города — городской сквер на Управленческой и Городской парк.

Всего в городе планируют обновить шесть километров дорог. Строители не просто меняют асфальт, а приводят в порядок подземные коммуникации и создают современную городскую среду.

Направление работ Что делают / устанавливают Дорожная сеть Замена покрытия на 6 км дорог, создание парковочных карманов Пешеходная среда Новые тротуары, лестничные переходы, тактильные указатели Инфраструктура и уют Новое освещение, камеры видеонаблюдения, высадка живой изгороди