В Нижнеломовском районе объявлено штормовое предупреждение на 26 июля

В Нижнеломовском районе ликвидируют последствия урагана и ливней, обрушившихся на территорию 24 июля. Стихия повалила деревья, заблокировала дороги и оставила без электричества тысячи жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Уин Хендерсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом после урагана

Ветер оборвал линии электропередачи и повредил газопровод в двух точках. Также пострадали крыши двух многоквартирных домов.

"Устранены повреждения газопровода. В райцентре возобновлена подача электроэнергии практически половине потребителей, в штатном режиме работают все социально значимые объекты. Также восстановлено электроснабжение в 3 из 5 сельсоветов, пострадавших накануне от обрыва линий электропередачи. 6 аварийных бригад продолжают работу", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Объект Статус восстановления Газопровод Повреждения устранены Электричество (райцентр) Подано почти 50% потребителей Электричество (село) Восстановлено в 3 из 5 сельсоветов Жилой фонд Обломки убраны, ремонт кровли с 28 июля

Рабочие продолжают расчищать дороги от завалов. Ситуация осложняется прогнозом на воскресенье, 26 июля: объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и порывы ветра до 27 м/с.

Для жителей региона повторный удар стихии может привести к новым авариям на изношенных сетях и затруднить логистику в пострадавших районах.