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В Нижнеломовском районе объявлено штормовое предупреждение на 26 июля

Россия » Поволжье » Пенза

В Нижнеломовском районе ликвидируют последствия урагана и ливней, обрушившихся на территорию 24 июля. Стихия повалила деревья, заблокировала дороги и оставила без электричества тысячи жителей.

Дом после урагана
Фото: commons.wikimedia.org by Уин Хендерсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом после урагана

Ветер оборвал линии электропередачи и повредил газопровод в двух точках. Также пострадали крыши двух многоквартирных домов.

"Устранены повреждения газопровода. В райцентре возобновлена подача электроэнергии практически половине потребителей, в штатном режиме работают все социально значимые объекты. Также восстановлено электроснабжение в 3 из 5 сельсоветов, пострадавших накануне от обрыва линий электропередачи. 6 аварийных бригад продолжают работу", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Объект Статус восстановления
Газопровод Повреждения устранены
Электричество (райцентр) Подано почти 50% потребителей
Электричество (село) Восстановлено в 3 из 5 сельсоветов
Жилой фонд Обломки убраны, ремонт кровли с 28 июля

Рабочие продолжают расчищать дороги от завалов. Ситуация осложняется прогнозом на воскресенье, 26 июля: объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и порывы ветра до 27 м/с.

Для жителей региона повторный удар стихии может привести к новым авариям на изношенных сетях и затруднить логистику в пострадавших районах.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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