В Нижнеломовском районе ликвидируют последствия урагана и ливней, обрушившихся на территорию 24 июля. Стихия повалила деревья, заблокировала дороги и оставила без электричества тысячи жителей.
Ветер оборвал линии электропередачи и повредил газопровод в двух точках. Также пострадали крыши двух многоквартирных домов.
"Устранены повреждения газопровода. В райцентре возобновлена подача электроэнергии практически половине потребителей, в штатном режиме работают все социально значимые объекты. Также восстановлено электроснабжение в 3 из 5 сельсоветов, пострадавших накануне от обрыва линий электропередачи. 6 аварийных бригад продолжают работу", — сообщил губернатор Олег Мельниченко.
|Объект
|Статус восстановления
|Газопровод
|Повреждения устранены
|Электричество (райцентр)
|Подано почти 50% потребителей
|Электричество (село)
|Восстановлено в 3 из 5 сельсоветов
|Жилой фонд
|Обломки убраны, ремонт кровли с 28 июля
Рабочие продолжают расчищать дороги от завалов. Ситуация осложняется прогнозом на воскресенье, 26 июля: объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и порывы ветра до 27 м/с.
Для жителей региона повторный удар стихии может привести к новым авариям на изношенных сетях и затруднить логистику в пострадавших районах.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.