Мэрия Екатеринбурга направит 11 миллионов рублей на поддержку садовых товариществ

Мэрия Екатеринбурга выделит более 11 миллионов рублей на поддержку садовых и огородных товариществ (СНТ). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уличный умывальник

Деньги распределят между двумя критическими направлениями: обновлением электросетей и защитой территорий от пожаров. Суммы зафиксированы в официальном документе администрации.

Направление поддержки Сумма Ремонт линий электропередачи 7 500 000 рублей Противопожарные мероприятия 4 086 000 рублей

Власти увеличили лимит помощи для одного товарищества до 700 тысяч рублей. Это позволит СНТ проводить более серьезные инженерные работы, а не ограничиваться косметическим ремонтом.

Конкурсный отбор стартует в сентябре. Итоги подведут в ноябре-декабре 2026 года. Город рассчитывает оказать финансовую помощь минимум 30 организациям.

Ответы на популярные вопросы

Сколько денег может получить одно СНТ?

Максимальный объем субсидии для одного получателя составляет 700 тысяч рублей.

Когда можно подать заявку на выплаты?

Начало конкурсного отбора запланировано на сентябрь.