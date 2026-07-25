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Правительство Чувашии представило итоги инфраструктурного развития республики за пять лет

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Новочебоксарске прошла стратегическая сессия "Мастерские будущего". Студенты, предприниматели, соцработники и депутаты подготовили пул инициатив, которые войдут в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии до 2030 года.

Чебоксары
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Чебоксары

Участники разделились на пять проектных групп. Их задача — перевести запросы горожан в конкретные экономические и социальные механизмы. В обсуждении приняли участие вице-премьер республики Владимир Степанов, глава города Александр Алексеев, вице-спикер Госсовета Ольга Петрова, председатель НГСД Сергей Николаев и главный врач городской больницы Николай Уруков.

"За всеми достижениями стоит командная работа Правительства под руководством Главы Чувашии Олега Николаева, но главный вектор задают сами люди. Мы сверяем каждый шаг с потребностями населения, чтобы каждый житель чувствовал позитивные перемены на себе", — Владимир Степанов.

Экономический фундамент и развитие города

Развитие городской среды в Новочебоксарске опирается на рост промышленного сектора. За пять лет число малых и средних предприятий увеличилось в 1,5 раза. Особая экономическая зона "Новочебоксарск" приняла шестерых новых резидентов, которые инвестировали в регион почти 2 миллиарда рублей.

Налоговые поступления от бизнеса направили на развитие инфраструктуры: капитально отремонтировали половину школ, обновили парк троллейбусов и благоустроили около 50 дворов. Также восстановили 30 километров дорог.

Активность жителей проявляется в программе #Ниме — в этом году реализуют 68 локальных проектов: от ремонта тротуаров до обустройства детских площадок.

Итоги инфраструктурного развития Чувашии

Параллельно с городскими проектами республика обновила социальную и транспортную базу. Результаты пятилетнего периода отражены в показателях по ключевым отраслям.

Сфера Результаты за 5 лет
Жилье и ЖКХ Ввели 4,5 млн кв. м жилья (80 тыс. семей), газифицировали более 10 тысяч домов
Городская среда Создали 206 общественных пространств, проложили 100 км освещения
Транспорт Реконструировали аэропорт (8 направлений, включая Минск), обновили парк транспорта
Здравоохранение Модернизировали 417 объектов, охват профосмотрами вырос на 65%
Образование Открыли 10 школ и 14 детских садов, первое место в РФ по охвату "Пушкинской картой"
Экономика Выпуск промышленности вырос в 2,5 раза, господдержка составила 22,6 млрд рублей
АПК Создали сотни агроклассов, реализовали почти 7 тысяч проектов по программе "НИМЕ"

"Мы продолжаем строить республику, где комфортно жить, растить детей и работать. И главное здесь — люди, их потенциал и уверенность в завтрашнем дне", — резюмировал Владимир Степанов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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