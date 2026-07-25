В Новочебоксарске прошла стратегическая сессия "Мастерские будущего". Студенты, предприниматели, соцработники и депутаты подготовили пул инициатив, которые войдут в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии до 2030 года.
Участники разделились на пять проектных групп. Их задача — перевести запросы горожан в конкретные экономические и социальные механизмы. В обсуждении приняли участие вице-премьер республики Владимир Степанов, глава города Александр Алексеев, вице-спикер Госсовета Ольга Петрова, председатель НГСД Сергей Николаев и главный врач городской больницы Николай Уруков.
"За всеми достижениями стоит командная работа Правительства под руководством Главы Чувашии Олега Николаева, но главный вектор задают сами люди. Мы сверяем каждый шаг с потребностями населения, чтобы каждый житель чувствовал позитивные перемены на себе", — Владимир Степанов.
Развитие городской среды в Новочебоксарске опирается на рост промышленного сектора. За пять лет число малых и средних предприятий увеличилось в 1,5 раза. Особая экономическая зона "Новочебоксарск" приняла шестерых новых резидентов, которые инвестировали в регион почти 2 миллиарда рублей.
Налоговые поступления от бизнеса направили на развитие инфраструктуры: капитально отремонтировали половину школ, обновили парк троллейбусов и благоустроили около 50 дворов. Также восстановили 30 километров дорог.
Активность жителей проявляется в программе #Ниме — в этом году реализуют 68 локальных проектов: от ремонта тротуаров до обустройства детских площадок.
Параллельно с городскими проектами республика обновила социальную и транспортную базу. Результаты пятилетнего периода отражены в показателях по ключевым отраслям.
|Сфера
|Результаты за 5 лет
|Жилье и ЖКХ
|Ввели 4,5 млн кв. м жилья (80 тыс. семей), газифицировали более 10 тысяч домов
|Городская среда
|Создали 206 общественных пространств, проложили 100 км освещения
|Транспорт
|Реконструировали аэропорт (8 направлений, включая Минск), обновили парк транспорта
|Здравоохранение
|Модернизировали 417 объектов, охват профосмотрами вырос на 65%
|Образование
|Открыли 10 школ и 14 детских садов, первое место в РФ по охвату "Пушкинской картой"
|Экономика
|Выпуск промышленности вырос в 2,5 раза, господдержка составила 22,6 млрд рублей
|АПК
|Создали сотни агроклассов, реализовали почти 7 тысяч проектов по программе "НИМЕ"
"Мы продолжаем строить республику, где комфортно жить, растить детей и работать. И главное здесь — люди, их потенциал и уверенность в завтрашнем дне", — резюмировал Владимир Степанов.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.