Муниципалитеты Карелии отказались платить за вывоз отходов с общественных кладбищ

Региональный оператор по обращению с отходами "Карельский экологический оператор" (КЭО) пытается взыскать долги за вывоз мусора с общественных кладбищ Прионежского района. Однако Арбитражный суд Карелии встал на сторону муниципалитетов.
Суть спора заключалась в том, что КЭО потребовал оплатить услуги по вывозу отходов с территорий кладбищ. В ответ чиновники предоставили доказательства: администрации поселений самостоятельно устанавливали контейнеры и договаривались о вывозе мусора с другими подрядчиками.
В контейнерах скапливались не только бытовые отходы, но и остатки от уборки территорий — ветки, спилы деревьев и строительный мусор. Эти объемы требовали специального вывоза, который КЭО не обеспечивал.
"Платить следует за фактически оказанные услуги по вывозу мусора, а не за имеющийся статус регионального оператора", — указал в своем решении Арбитражный суд Карелии.
Суд решил, что компания не доказала факт выполнения работ на кладбищах района. Теперь "Карельский экологический оператор" обжалует этот вердикт в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.
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