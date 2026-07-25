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Муниципалитеты Карелии отказались платить за вывоз отходов с общественных кладбищ

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Региональный оператор по обращению с отходами "Карельский экологический оператор" (КЭО) пытается взыскать долги за вывоз мусора с общественных кладбищ Прионежского района. Однако Арбитражный суд Карелии встал на сторону муниципалитетов.

Переполненная мусорная урна
Фото: https://unsplash.com by John Cameron is licensed under Free
Переполненная мусорная урна

Суть спора заключалась в том, что КЭО потребовал оплатить услуги по вывозу отходов с территорий кладбищ. В ответ чиновники предоставили доказательства: администрации поселений самостоятельно устанавливали контейнеры и договаривались о вывозе мусора с другими подрядчиками.

В контейнерах скапливались не только бытовые отходы, но и остатки от уборки территорий — ветки, спилы деревьев и строительный мусор. Эти объемы требовали специального вывоза, который КЭО не обеспечивал.

"Платить следует за фактически оказанные услуги по вывозу мусора, а не за имеющийся статус регионального оператора", — указал в своем решении Арбитражный суд Карелии.

Суд решил, что компания не доказала факт выполнения работ на кладбищах района. Теперь "Карельский экологический оператор" обжалует этот вердикт в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Экспертная проверка: Светлана Фёдорова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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