Бывший пустырь в Инзе превратили в благоустроенный парк имени Алашеева

В Инзе одновременно обновляют две общественные зоны: парк имени летчика-испытателя Юрия Алашеева и детскую площадку на улице Мира.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Детская площадка в парке

Парк Алашева создают по проекту, который выиграл всероссийский конкурс Минстроя России. Бывший пустырь превратили в зону отдыха для семей и пенсионеров.

"Мы шли к этому не один год, и результат радует", — отметил губернатор Алексей Русских во время визита.

Параллельно рабочие обустраивают игровую зону возле улицы Мира. Проект финансируется через программу "Формирование комфортной городской среды". На площадке уже смонтировали спортивные и игровые комплексы, поставили скамейки и освещение. Сейчас специалисты приступают к высадке растений.