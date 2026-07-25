В Инзе одновременно обновляют две общественные зоны: парк имени летчика-испытателя Юрия Алашеева и детскую площадку на улице Мира.
Парк Алашева создают по проекту, который выиграл всероссийский конкурс Минстроя России. Бывший пустырь превратили в зону отдыха для семей и пенсионеров.
"Мы шли к этому не один год, и результат радует", — отметил губернатор Алексей Русских во время визита.
Параллельно рабочие обустраивают игровую зону возле улицы Мира. Проект финансируется через программу "Формирование комфортной городской среды". На площадке уже смонтировали спортивные и игровые комплексы, поставили скамейки и освещение. Сейчас специалисты приступают к высадке растений.
|Объект
|Источник финансирования / Основание
|Статус / Состав
|Парк им. Ю. Алашеева
|Конкурс Минстроя России
|Готов, открыт для посещения
|Площадка на ул. Мира
|ФП "Формирование комфортной городской среды"
|Монтаж оборудования завершен, идет озеленение
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.