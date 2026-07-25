Воронежскую область 25 июля накроют ливни с градом и штормовой ветер

Воронежскую область сегодня, 25 июля, накроют ливни с градом и штормовой ветер. Порывы воздуха могут достигать 15-17 метров в секунду.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Улица после шторма

Сильная непогода создаст риски для жителей области и водителей. На дорогах возможны оползни и обвалы, которые могут заблокировать движение или повредить дорожное полотно. В населенных пунктах ветер может валить деревья и обрывать линии электропередач.

Жителям региона стоит подготовиться к временным перебоям с электричеством и связью. Метеорологи советуют ограничить прогулки и по возможности оставаться в помещениях до конца грозового фронта.

Опасный фактор Возможные последствия Ветер (15-17 м/с) Повалы деревьев, повреждение коммуникаций и крыш Ливни и град Затопление низин, риск оползней на трассах Грозовая активность Сбои в работе электросетей и связи

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует следовать рекомендациям местных служб спасения", — предупреждают специалисты метеослужбы.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при отключении электричества?

Отключите из розеток чувствительную электронику, чтобы избежать скачков напряжения при восстановлении сети. Следите за сообщениями муниципальных служб и энергокомпаний.

Безопасно ли выезжать на трассу?

Из-за риска обвалов и оползней поездки по региональным дорогам сегодня могут быть опасны. Если вы в пути, будьте внимательны к знакам и предупреждениям о размыве полотна.