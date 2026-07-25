Сбои в логистике Wildberries затронут доставку товаров до 50 тысяч продавцов

Жители Центральной России могут столкнуться с задержками доставки заказов с маркетплейса Wildberries. Сбои в логистике произошли после ударов по крупным складам платформы, сообщил член Экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.
По данным Тортева, поврежденные склады обрабатывали до 20% всех суточных заказов в европейской части страны. Теперь нагрузка легла на оставшиеся центры в Санкт-Петербурге, Рязани и Подмосковье, но они не способны полностью принять весь поток товаров.
|Показатель
|Значение
|Площадь пострадавших складов
|200-250 тыс. кв. м
|Число затронутых продавцов
|от 25 до 50 тыс. человек
|Ориентировочные убытки
|до 400 млрд рублей
Для обычного покупателя это означает, что посылки будут идти дольше. Потребуется время, чтобы перенастроить сортировочные линии и привлечь больше персонала на работающие склады.
"В ближайшие две-три недели средний срок доставки по центральным регионам может вырасти на три-пять дней, а по отдельным категориям товаров — еще дольше", — пояснил Дмитрий Тортев.
Ситуация осложняется для малых предпринимателей и местных продавцов, чьи товары хранились на этих складах. Гарантий того, что маркетплейс возместит им финансовые потери, сейчас нет.
В среднем доставка в регионах Центральной России может увеличиться на 3-5 дней в течение ближайших двух-трех недель.
Логистические центры в Рязани, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже работают с предельной нагрузкой. Полный перенос всех потоков технически невозможен без временных задержек.
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