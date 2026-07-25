Сбои в логистике Wildberries затронут доставку товаров до 50 тысяч продавцов

Жители Центральной России могут столкнуться с задержками доставки заказов с маркетплейса Wildberries. Сбои в логистике произошли после ударов по крупным складам платформы, сообщил член Экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт Wildberries

По данным Тортева, поврежденные склады обрабатывали до 20% всех суточных заказов в европейской части страны. Теперь нагрузка легла на оставшиеся центры в Санкт-Петербурге, Рязани и Подмосковье, но они не способны полностью принять весь поток товаров.

Показатель Значение Площадь пострадавших складов 200-250 тыс. кв. м Число затронутых продавцов от 25 до 50 тыс. человек Ориентировочные убытки до 400 млрд рублей

Для обычного покупателя это означает, что посылки будут идти дольше. Потребуется время, чтобы перенастроить сортировочные линии и привлечь больше персонала на работающие склады.

"В ближайшие две-три недели средний срок доставки по центральным регионам может вырасти на три-пять дней, а по отдельным категориям товаров — еще дольше", — пояснил Дмитрий Тортев.

Ситуация осложняется для малых предпринимателей и местных продавцов, чьи товары хранились на этих складах. Гарантий того, что маркетплейс возместит им финансовые потери, сейчас нет.

Ответы на популярные вопросы

На сколько задержится мой заказ?

В среднем доставка в регионах Центральной России может увеличиться на 3-5 дней в течение ближайших двух-трех недель.

Почему нельзя просто перевезти товары на другие склады?

Логистические центры в Рязани, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже работают с предельной нагрузкой. Полный перенос всех потоков технически невозможен без временных задержек.