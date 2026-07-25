Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свободном обновляют асфальт и тротуары на улице Гоголя из-за сильного износа
В Нижнеломовском районе объявлено штормовое предупреждение на 26 июля
Коллаген просто испаряется: уберите это со стола, если хотите сохранить молодость кожи
Хрустящая курица в остром соусе чили: жарим сочные ломтики в воздушном кляре
Мэрия Екатеринбурга направит 11 миллионов рублей на поддержку садовых товариществ
Правительство Чувашии представило итоги инфраструктурного развития республики за пять лет
Бывший пустырь в Инзе превратили в благоустроенный парк имени Алашеева
В Башкортостане начали строительство завода по выпуску газобетона и сухих смесей
Воронежскую область 25 июля накроют ливни с градом и штормовой ветер

Сбои в логистике Wildberries затронут доставку товаров до 50 тысяч продавцов

Россия » Центр

Жители Центральной России могут столкнуться с задержками доставки заказов с маркетплейса Wildberries. Сбои в логистике произошли после ударов по крупным складам платформы, сообщил член Экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

По данным Тортева, поврежденные склады обрабатывали до 20% всех суточных заказов в европейской части страны. Теперь нагрузка легла на оставшиеся центры в Санкт-Петербурге, Рязани и Подмосковье, но они не способны полностью принять весь поток товаров.

Показатель Значение
Площадь пострадавших складов 200-250 тыс. кв. м
Число затронутых продавцов от 25 до 50 тыс. человек
Ориентировочные убытки до 400 млрд рублей

Для обычного покупателя это означает, что посылки будут идти дольше. Потребуется время, чтобы перенастроить сортировочные линии и привлечь больше персонала на работающие склады.

"В ближайшие две-три недели средний срок доставки по центральным регионам может вырасти на три-пять дней, а по отдельным категориям товаров — еще дольше", — пояснил Дмитрий Тортев.

Ситуация осложняется для малых предпринимателей и местных продавцов, чьи товары хранились на этих складах. Гарантий того, что маркетплейс возместит им финансовые потери, сейчас нет.

Ответы на популярные вопросы

На сколько задержится мой заказ?

В среднем доставка в регионах Центральной России может увеличиться на 3-5 дней в течение ближайших двух-трех недель.

Почему нельзя просто перевезти товары на другие склады?

Логистические центры в Рязани, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже работают с предельной нагрузкой. Полный перенос всех потоков технически невозможен без временных задержек.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Недвижимость
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Заключенные колонии №1 создали цветочные фонтаны для площади в Якутске
Сын заработал на Патрики: Рудковская рассказала о финансовом воспитании
Грим-мастера были в восторге: Глафира Тарханова не смогла пробить стену в определённый жанр
Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок россиян в июле
Европейский союз столкнется с падением экспорта из-за новых торговых ограничений со стороны США
В одной банке собралось всё лето: салат Донской зимой выручает чаще других заготовок
Сульфат калия или стакан золы: чем подкормить смородину для закладки почек на следующий год
"Я устал работать на чужую стратегию": как опыт в найме привёл к созданию собственного фарм-бизнеса
Ученые разработали живую ткань из грибного мицелия с защитой от ультрафиолета
Тело достигнет своего потолка: биологический сбой заблокирует возможность жить дольше 120 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.