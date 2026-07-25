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В Башкортостане начали строительство завода по выпуску газобетона и сухих смесей

Россия » Поволжье » Уфа

В Башкортостане расширяют промышленный парк ОЭЗ "Алга". Здесь развертывают новые мощности по выпуску стройматериалов, а пул резидентов пополняют химические и строительные компании. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики.

газобетонный блок
Фото: commons.wikimedia.org by Sealle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газобетонный блок

В июне строители заложили фундамент завода по производству сухих строительных смесей и автоклавного газобетона. Кроме того, ряд новых инвесторов планируют запустить свои цеха к началу 2026 года.

"В июне этого года на одной из производственных площадок дали старт строительству нового завода по выпуску автоклавного газобетона и сухих строительных смесей. Также свои производства химической и строительной направленности намерены запустить компании, присоединившиеся к числу резидентов с начала 2026 года", — сообщили в министерстве.

На текущий момент в ОЭЗ "Алга" работают предприятия машиностроения, легкой и нефтехимической промышленности, а также заводы по производству упаковки. Развитие площадки позволяет диверсифицировать экономику региона и создать новые рабочие места в индустриальном секторе.

Характеристика ОЭЗ "Алга" Данные
Общая площадь Более 700 гектаров
Количество площадок 5 объектов
География размещения Ишимбайский, Стерлитамакский и Уфимский районы
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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