Птицеводческий комплекс в Ставропольском крае обеспечил рынки охлажденным мясом утки

Агропредприятие в Предгорном округе Ставрополья увеличило поголовье уток до 50,7 тысячи голов. За последние несколько лет стадо выросло почти на 11 тысяч птиц, сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Утка фаршированная гречкой

Хозяйство сосредоточило производство в посёлках Чкалова и Подкумок. Здесь делают охлаждённые тушки, филе, окорочка и фарш. Мясо поставляют на рынки Ставропольского края и соседних регионов. Помимо уток, ферма разводит гусей, кур и цесарок.

Показатель Значение Текущее поголовье уток 50,7 тыс. голов Объём инвестиций в комплекс 200 млн рублей Год основания комплекса 2017 год

Предприятие полностью закрыло вопрос с кормами — база формируется на собственных угодьях, что избавляет от зависимости от внешних поставщиков и позволяет контролировать себестоимость продукции.

"Рост показателей сельхозпредприятия — это реальный вклад в экономическую стабильность территории. Мы видим новые рабочие места в посёлках Чкалова и Подкумок, увеличение налогооблагаемой базы и, что важно, обеспечение людей качественной продукцией", — рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Комплекс начали строить в 2017 году. Тогда ставка была сделана на импортозамещение и продовольственную безопасность региона.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов