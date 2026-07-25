Птицеводческий комплекс в Ставропольском крае обеспечил рынки охлажденным мясом утки

Агропредприятие в Предгорном округе Ставрополья увеличило поголовье уток до 50,7 тысячи голов. За последние несколько лет стадо выросло почти на 11 тысяч птиц, сообщили в администрации муниципалитета.
Хозяйство сосредоточило производство в посёлках Чкалова и Подкумок. Здесь делают охлаждённые тушки, филе, окорочка и фарш. Мясо поставляют на рынки Ставропольского края и соседних регионов. Помимо уток, ферма разводит гусей, кур и цесарок.
|Показатель
|Значение
|Текущее поголовье уток
|50,7 тыс. голов
|Объём инвестиций в комплекс
|200 млн рублей
|Год основания комплекса
|2017 год
Предприятие полностью закрыло вопрос с кормами — база формируется на собственных угодьях, что избавляет от зависимости от внешних поставщиков и позволяет контролировать себестоимость продукции.
"Рост показателей сельхозпредприятия — это реальный вклад в экономическую стабильность территории. Мы видим новые рабочие места в посёлках Чкалова и Подкумок, увеличение налогооблагаемой базы и, что важно, обеспечение людей качественной продукцией", — рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Комплекс начали строить в 2017 году. Тогда ставка была сделана на импортозамещение и продовольственную безопасность региона.
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