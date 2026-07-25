В Липецке спасли мужчину с критическим состоянием после двух инфарктов

В Липецкой областной больнице спасли 72-летнего мужчину, который перенес два инфаркта. Врачи кардиологического отделения провели сложную комбинированную операцию, чтобы вернуть пациента к нормальной жизни.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Хирурги проводят лапароскопическую операцию в операционной

Состояние пенсионера было критическим: сердце билось со скоростью 120 ударов в минуту (тахикардия), а даже минимальное движение вызывало сильную одышку. Сначала мужчину хотели отправить в федеральный кардиоцентр, но риск потерять время в ожидании квоты был слишком велик. Врачи приняли решение о экстренной госпитализации в областную больницу.

Хирурги провели сразу несколько манипуляций за один раз: восстановили работу сердечных клапанов, закрыли дефект межпредсердной перегородки и установили четыре шунта для восстановления кровотока. Такой объем вмешательства требовал предельной точности.

Вид вмешательства Цель операции Ремонт клапанов и закрытие дефекта перегородки Исправить анатомические нарушения в сердце Установка четырех шунтов Нормализовать кровоток в сердечной мышце

Сейчас угроза жизни миновала. Пациент восстанавливается и готовится к выписке из стационара.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова