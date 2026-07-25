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В Липецке спасли мужчину с критическим состоянием после двух инфарктов

Россия » Центр » Липецк

В Липецкой областной больнице спасли 72-летнего мужчину, который перенес два инфаркта. Врачи кардиологического отделения провели сложную комбинированную операцию, чтобы вернуть пациента к нормальной жизни.

Хирурги проводят лапароскопическую операцию в операционной
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены
Хирурги проводят лапароскопическую операцию в операционной

Состояние пенсионера было критическим: сердце билось со скоростью 120 ударов в минуту (тахикардия), а даже минимальное движение вызывало сильную одышку. Сначала мужчину хотели отправить в федеральный кардиоцентр, но риск потерять время в ожидании квоты был слишком велик. Врачи приняли решение о экстренной госпитализации в областную больницу.

Хирурги провели сразу несколько манипуляций за один раз: восстановили работу сердечных клапанов, закрыли дефект межпредсердной перегородки и установили четыре шунта для восстановления кровотока. Такой объем вмешательства требовал предельной точности.

Вид вмешательства Цель операции
Ремонт клапанов и закрытие дефекта перегородки Исправить анатомические нарушения в сердце
Установка четырех шунтов Нормализовать кровоток в сердечной мышце

Сейчас угроза жизни миновала. Пациент восстанавливается и готовится к выписке из стационара.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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