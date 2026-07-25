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Жители Восточного района Сургута могут столкнуться с ухудшением качества воды

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

В Сургуте 28 и 29 июля промоют магистральный водовод на Комсомольском проспекте. Работы охватят участок от улицы Щепеткина до улицы Югорской. Специалисты Горводоканала планируют очистить систему, что временно ограничит подачу холодной воды в ряде частных домов.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Воду отключат с 9:00 до 16:30. На время работ жителям организуют подвоз воды.

Дата Адреса с отключением воды
28 июля ул. Заводская, 13, 21, 23; ул. Зеленая, 38, 45; ул. Озерная, 10А, 11В
29 июля ул. Озерная, 7А, 12, 14, 37; ул. Зеленая, 19, 22, 26А, 45/1; Зеленый переулок, 2, 3А, 5А, 6; ул. Затонская, 63

Помимо жилого сектора, ограничение затронет работу пожарных гидрантов: в первый день работ — № 128 и № 129, во второй — № 125, № 126 и № 127.

В Восточном районе Сургута возможно кратковременное ухудшение качества воды. В Горводоканале пояснили, что график может измениться, а саму промывку проведут повторно, если лабораторные анализы покажут неудовлетворительный результат.

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