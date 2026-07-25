В Сургуте 28 и 29 июля промоют магистральный водовод на Комсомольском проспекте. Работы охватят участок от улицы Щепеткина до улицы Югорской. Специалисты Горводоканала планируют очистить систему, что временно ограничит подачу холодной воды в ряде частных домов.
Воду отключат с 9:00 до 16:30. На время работ жителям организуют подвоз воды.
|Дата
|Адреса с отключением воды
|28 июля
|ул. Заводская, 13, 21, 23; ул. Зеленая, 38, 45; ул. Озерная, 10А, 11В
|29 июля
|ул. Озерная, 7А, 12, 14, 37; ул. Зеленая, 19, 22, 26А, 45/1; Зеленый переулок, 2, 3А, 5А, 6; ул. Затонская, 63
Помимо жилого сектора, ограничение затронет работу пожарных гидрантов: в первый день работ — № 128 и № 129, во второй — № 125, № 126 и № 127.
В Восточном районе Сургута возможно кратковременное ухудшение качества воды. В Горводоканале пояснили, что график может измениться, а саму промывку проведут повторно, если лабораторные анализы покажут неудовлетворительный результат.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.