Прямое авиасообщение Оренбург — Алматы запущено для развития торговли и туризма

Из Оренбурга начали летать прямые рейсы в Алматы. Перевозки организует авиакомпания "Армэйр-Авиа".

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Самолет Airbus A320 садится на взлетно-посадочную полосу аэропорта

Самолеты отправляются по понедельникам и пятницам. Вылет из Оренбурга запланирован на 10:00, приземление в Казахстане — в 13:45. Путь в одну сторону займет около 3 часов 45 минут.

Параметр Детали рейса График Понедельник, пятница Время в пути 3 часа 45 минут Перевозчик "Армэйр-Авиа"

Запуск прямого сообщения сокращает время в пути для жителей Оренбуржья и упрощает логистику. Новое направление должно стимулировать взаимный туризм и расширить деловые контакты между регионами.

"Запуск прямого авиасообщения с Казахстаном — это не просто удобство для туристов, а инструмент развития трансграничной торговли", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.