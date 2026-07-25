Прямое авиасообщение Оренбург — Алматы запущено для развития торговли и туризма

Из Оренбурга начали летать прямые рейсы в Алматы. Перевозки организует авиакомпания "Армэйр-Авиа".
Самолеты отправляются по понедельникам и пятницам. Вылет из Оренбурга запланирован на 10:00, приземление в Казахстане — в 13:45. Путь в одну сторону займет около 3 часов 45 минут.
|Параметр
|Детали рейса
|График
|Понедельник, пятница
|Время в пути
|3 часа 45 минут
|Перевозчик
|"Армэйр-Авиа"
Запуск прямого сообщения сокращает время в пути для жителей Оренбуржья и упрощает логистику. Новое направление должно стимулировать взаимный туризм и расширить деловые контакты между регионами.
"Запуск прямого авиасообщения с Казахстаном — это не просто удобство для туристов, а инструмент развития трансграничной торговли", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
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