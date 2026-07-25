На Крымском мосту образовались многокилометровые пробки из 900 автомобилей. Машины скопились перед пунктами досмотра с обеих сторон после того, как движение по переправе возобновили.
Наиболее сложная ситуация сложилась со стороны Керчи: там стоят 650 машин, а время ожидания превышает два часа. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 250 транспортных средств, водители ждут своей очереди около часа.
|Направление
|Количество машин
|Время ожидания
|Со стороны Керчи
|650 ед.
|> 2 часов
|Со стороны Тамани
|250 ед.
|около 1 часа
За прошедшие сутки движение по мосту останавливали пять раз. Ночью переправу закрывали дважды: первый раз в 00:11 (на час), второй — в 3:34 (на полтора часа). В субботу ограничения вводили снова: в 12:14 на 50 минут и повторно в 13:23.
Заторы напрямую влияют на логистику региона и время в пути для туристов и жителей Юга. Сейчас на переправе продолжают действовать строгие правила: грузовикам массой более 1,5 тонн проезд запрещен независимо от загрузки. Также ограничение касается электромобилей и гибридов.
Чтобы ускорить пропуск транспорта со стороны Краснодарского края, с апреля используют измененную схему движения. На 134-м километре трассы А-290 (развязка Тамань — Волна) потоки разделяют по объему багажа, а количество досмотровых пунктов увеличили.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.