Заключенные колонии №1 создали цветочные фонтаны для площади в Якутске

Цветочные фонтаны на площади Орджоникидзе в Якутске создали заключенные исправительной колонии №1. Об этом сообщили в УФСИН РФ по Якутии.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Фонтан с людьми в городе

Всего город получил восемь малых архитектурных форм. Их передали управе Центрального округа после исполнения контракта. Еще несколько подобных конструкций установили на территории самой колонии, оплатив их из прибыли учреждения.

"Благодаря трудовой занятости осужденные не только радуют жителей столицы, создавая комфортную среду, но и приобретают профессиональные навыки, способствующие возвращению к законопослушной жизни в обществе", — сообщили в УФСИН РФ по Якутии.

Для условий Якутска, где короткий сезон благоустройства, использование ресурсов исправительных учреждений позволяет быстрее обновлять городскую среду и давать людям реальную специальность перед выходом на свободу.