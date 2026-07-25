Цветочные фонтаны на площади Орджоникидзе в Якутске создали заключенные исправительной колонии №1. Об этом сообщили в УФСИН РФ по Якутии.
Всего город получил восемь малых архитектурных форм. Их передали управе Центрального округа после исполнения контракта. Еще несколько подобных конструкций установили на территории самой колонии, оплатив их из прибыли учреждения.
"Благодаря трудовой занятости осужденные не только радуют жителей столицы, создавая комфортную среду, но и приобретают профессиональные навыки, способствующие возвращению к законопослушной жизни в обществе", — сообщили в УФСИН РФ по Якутии.
Для условий Якутска, где короткий сезон благоустройства, использование ресурсов исправительных учреждений позволяет быстрее обновлять городскую среду и давать людям реальную специальность перед выходом на свободу.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.