Калмыкия увеличила федеральную поддержку производителей тонкорунной и полутонкорунной шерсти более чем в два раза — с 20 до 52,5 млн рублей. Об этом сенатор от республики Борис Хачиров сообщил на пленарном заседании Совета Федерации.
Средства уже распределили между 13 сельхозтоваропроизводителями региона. Деньги направят на развитие глубокой переработки сырья, чтобы создавать готовую продукцию внутри страны и повышать её стоимость, а не вывозить шерсть в сыром виде.
|Показатель
|Значение
|Объем господдержки (было)
|20 млн рублей
|Объем господдержки (стало)
|52,5 млн рублей
|Количество получателей помощи
|13 предприятий
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала развитие проекта. По её мнению, создание перерабатывающих мощностей в регионах создает новые рабочие места и приносит дополнительный доход местным бюджетам.
"Особенно важно, что Валентина Ивановна поручила при формировании федерального бюджета держать на контроле сохранение и дальнейшее развитие этой меры государственной поддержки", — сообщил Борис Хачиров.
Сенатор отметил, что результат стал возможен благодаря координации действий правительства РФ, Минсельхоза, главы Калмыкии Бату Хасикова и региональных аграриев.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.