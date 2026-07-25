Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свободном обновляют асфальт и тротуары на улице Гоголя из-за сильного износа
В Нижнеломовском районе объявлено штормовое предупреждение на 26 июля
Коллаген просто испаряется: уберите это со стола, если хотите сохранить молодость кожи
Хрустящая курица в остром соусе чили: жарим сочные ломтики в воздушном кляре
Мэрия Екатеринбурга направит 11 миллионов рублей на поддержку садовых товариществ
Правительство Чувашии представило итоги инфраструктурного развития республики за пять лет
Бывший пустырь в Инзе превратили в благоустроенный парк имени Алашеева
В Башкортостане начали строительство завода по выпуску газобетона и сухих смесей
Воронежскую область 25 июля накроют ливни с градом и штормовой ветер

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок россиян в июле

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для поездок россиян в июле. Город обошел Москву и Казань по количеству бронирований жилья, согласно данным сервиса "Суточно.ру".

Петербург
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Петербург

Туристы чаще всего выбирают студии или однокомнатные квартиры в центре города. Приоритетами при поиске жилья стали наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки. Средний срок поездки составил три дня.

"Июль и август традиционно остаются самыми популярными месяцами для отпусков. При этом в июле цены на аренду жилья в среднем на 5-7% ниже, чем в августе", — пояснил директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

Китайский вектор и зарубежный поток

Власти города ожидают прирост турпотока из Китая до 10% по итогам года. Динамика перелетов подтверждает этот тренд: за первое полугодие 2026 года через аэропорт Пулково в Китай и обратно пролетело более 210 тыс. пассажиров, что на 23% больше показателей прошлого года.

Пограничная служба ФСБ РФ зафиксировала рост числа прибывших китайских туристов в первом квартале 2026 года на 44,4% — до 154,21 тыс. человек. Помимо Китая, Петербург привлекают путешественники из Индии, Вьетнама и стран СНГ.

Экономика туризма в цифрах

В целом за летний сезон приток туристов в Северную столицу может вырасти на 3-5%. Рост отрасли напрямую влияет на доходы городского бюджета и бизнеса.

Показатель Значение (2025 год)
Количество туристов 12,5 млн человек (+7%)
Вклад в экономику города более 800 млрд рублей (+15%)

Параллельно с экономическим ростом город развивает имидж доступной среды. Петербург признали лидером по удобству для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для привлечения новых гостей в 2025 году презентации туристического потенциала города провели в 19 городах России, а также в Омане, ОАЭ, Китае и Узбекистане.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Экономика и бизнес
Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Заключенные колонии №1 создали цветочные фонтаны для площади в Якутске
Сын заработал на Патрики: Рудковская рассказала о финансовом воспитании
Грим-мастера были в восторге: Глафира Тарханова не смогла пробить стену в определённый жанр
Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок россиян в июле
Европейский союз столкнется с падением экспорта из-за новых торговых ограничений со стороны США
В одной банке собралось всё лето: салат Донской зимой выручает чаще других заготовок
Сульфат калия или стакан золы: чем подкормить смородину для закладки почек на следующий год
"Я устал работать на чужую стратегию": как опыт в найме привёл к созданию собственного фарм-бизнеса
Ученые разработали живую ткань из грибного мицелия с защитой от ультрафиолета
Тело достигнет своего потолка: биологический сбой заблокирует возможность жить дольше 120 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.