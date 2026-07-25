Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для поездок россиян в июле. Город обошел Москву и Казань по количеству бронирований жилья, согласно данным сервиса "Суточно.ру".
Туристы чаще всего выбирают студии или однокомнатные квартиры в центре города. Приоритетами при поиске жилья стали наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки. Средний срок поездки составил три дня.
"Июль и август традиционно остаются самыми популярными месяцами для отпусков. При этом в июле цены на аренду жилья в среднем на 5-7% ниже, чем в августе", — пояснил директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.
Власти города ожидают прирост турпотока из Китая до 10% по итогам года. Динамика перелетов подтверждает этот тренд: за первое полугодие 2026 года через аэропорт Пулково в Китай и обратно пролетело более 210 тыс. пассажиров, что на 23% больше показателей прошлого года.
Пограничная служба ФСБ РФ зафиксировала рост числа прибывших китайских туристов в первом квартале 2026 года на 44,4% — до 154,21 тыс. человек. Помимо Китая, Петербург привлекают путешественники из Индии, Вьетнама и стран СНГ.
В целом за летний сезон приток туристов в Северную столицу может вырасти на 3-5%. Рост отрасли напрямую влияет на доходы городского бюджета и бизнеса.
|Показатель
|Значение (2025 год)
|Количество туристов
|12,5 млн человек (+7%)
|Вклад в экономику города
|более 800 млрд рублей (+15%)
Параллельно с экономическим ростом город развивает имидж доступной среды. Петербург признали лидером по удобству для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для привлечения новых гостей в 2025 году презентации туристического потенциала города провели в 19 городах России, а также в Омане, ОАЭ, Китае и Узбекистане.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.