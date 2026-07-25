Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок россиян в июле

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для поездок россиян в июле. Город обошел Москву и Казань по количеству бронирований жилья, согласно данным сервиса "Суточно.ру".

Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Петербург

Туристы чаще всего выбирают студии или однокомнатные квартиры в центре города. Приоритетами при поиске жилья стали наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки. Средний срок поездки составил три дня.

"Июль и август традиционно остаются самыми популярными месяцами для отпусков. При этом в июле цены на аренду жилья в среднем на 5-7% ниже, чем в августе", — пояснил директор по маркетингу "Суточно.ру" Айрат Мусин.

Китайский вектор и зарубежный поток

Власти города ожидают прирост турпотока из Китая до 10% по итогам года. Динамика перелетов подтверждает этот тренд: за первое полугодие 2026 года через аэропорт Пулково в Китай и обратно пролетело более 210 тыс. пассажиров, что на 23% больше показателей прошлого года.

Пограничная служба ФСБ РФ зафиксировала рост числа прибывших китайских туристов в первом квартале 2026 года на 44,4% — до 154,21 тыс. человек. Помимо Китая, Петербург привлекают путешественники из Индии, Вьетнама и стран СНГ.

Экономика туризма в цифрах

В целом за летний сезон приток туристов в Северную столицу может вырасти на 3-5%. Рост отрасли напрямую влияет на доходы городского бюджета и бизнеса.

Показатель Значение (2025 год) Количество туристов 12,5 млн человек (+7%) Вклад в экономику города более 800 млрд рублей (+15%)

Параллельно с экономическим ростом город развивает имидж доступной среды. Петербург признали лидером по удобству для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для привлечения новых гостей в 2025 году презентации туристического потенциала города провели в 19 городах России, а также в Омане, ОАЭ, Китае и Узбекистане.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова