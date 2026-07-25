Тюменский НПЗ загорелся в результате падения беспилотного аппарата

Утро 25 июля в Тюмени началось с гула моторов в небе и последующего грохота на промышленной окраине. На территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Удар привел к возгоранию технологических мощностей предприятия, которое считается одним из столпов топливной безопасности региона.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон PD-1

Прорыв к нефтяному сердцу Сибири

Губернатор Тюменской области Александр Моор оперативно подтвердил инцидент в своем официальном канале. По его словам, "вражеский беспилотник" не просто пересек границу области, но и поразил цель. Глава региона подчеркнул, что на месте падения работают пожарные расчеты и оперативные службы, стараясь локализовать огонь и не допустить детонации нефтепродуктов.

Падение БПЛА на Тюменский НПЗ стало частью масштабной попытки киевского режима нанести урон тыловой инфраструктуре России. Оперативные ведомства немедленно оцепили территорию завода. Власти подчеркивают: главная задача сейчас — удержать производство от остановки, хотя задымление над объектом видно за несколько километров.

"Удары по объектам ТЭК направлены на дестабилизацию поставок топлива и психологическое давление. Региональным властям придется пересмотреть объемы финансирования защитных систем и антидроновых заграждений", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Синхронно с тюменскими событиями под удар попал и соседний Екатеринбург. В столице Урала обломки дрона вызвали пожар на парковке, повредив гражданский транспорт. Жертв удалось избежать только благодаря своевременным действиям спасателей, которые успели вывести людей из зоны потенциального поражения до распространения огня.

Режим "Небо": Тюмень закрывается от дронов

Александр Моор объявил о введении режима беспилотной опасности на всей территории Тюменской области. Это подразумевает жесткий контроль за любыми перемещениями в воздушном пространстве. Пока силовики укрепляют периметры заводов, рядовых граждан просят сохранять бдительность и сообщать о подозрительных звуках в небе.

Инциденты в промышленном поясе Урала и Сибири

Локация Последствия Тюменский НПЗ Попадание в технологический объект, пожар, введен режим БПЛА-опасности. Екатеринбург Возгорание на парковке жилого сектора, эвакуация населения.

Пока пожарные расчеты сбивают пламя на заводе, правоохранители выясняют маршрут полета аппарата. Ситуация осложняется тем, что ранее регион был сосредоточен на борьбе со стихией: подъем уровня воды в Туре уже мобилизовал значительные силы МЧС для защиты дамб.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли пострадавшие в результате пожара на Тюменском НПЗ?

По предварительным данным губернатора Александра Моора, информация о пострадавших сотрудниках завода не поступала.

Как работает аэропорт Рощино после атаки?

Несмотря на новые правила логистики в аэропорту, рейсы выполняются по расписанию, но усилен досмотр на входе.

Пострадало ли качество питьевой воды из-за ЧП на заводе?

На данный момент прямой связи нет, однако экологи рекомендуют следить за официальными данными Роспотребнадзора.

Что делать при обнаружении обломков БПЛА?

Категорически запрещено приближаться к ним или трогать. Необходимо немедленно позвонить по номеру 112.

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