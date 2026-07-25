Спецслужбы в Тюмени потребовали освободить открытые площадки после введения плана Ковер

Юбилей Тюмени запомнится горожанам не только праздничным размахом, но и экстренной остановкой торжеств. В разгар массовых гуляний организаторы и экстренные службы потребовали от людей немедленно освободить открытые площадки. Праздник на ключевых локациях города встал на паузу без объяснения точных сроков возобновления программы.
Эпицентром оперативных мер стала площадь у Технопарка и городская набережная. По сообщениям очевидцев, сотрудники служб безопасности просили жителей и гостей города зайти в капитальные строения. У набережной людей уводили с открытых ярусов, направляя в район Конторы пароходства и другие закрытые помещения.
"Массовые мероприятия в приграничных и стратегически важных регионах сегодня требуют особого протокола защиты. Любое скопление людей на открытом воздухе рассматривается как зона повышенного риска, поэтому перевод граждан в укрытия или прочные здания — это стандартная процедура при угрозе с воздуха", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Основной причиной прерывания праздника называют введение плана "Ковер". Этот режим означает немедленную очистку воздушного пространства от всех гражданских объектов и летательных аппаратов.
|Локация
|Статус ограничений
|Площадь у Технопарка
|Полная эвакуация во внутренние помещения
|Набережная (все ярусы)
|Закрыта для нахождения на открытом воздухе
|Район Конторы пароходства
|Используется как временное укрытие
Параллельно с ограничениями в центре города продолжается работа по защите критически важных объектов. Нынешний год выдался для Тюмени сложным: регион уже сталкивался с угрозой подтопления коммунальной инфраструктуры из-за капризов Туры. Нынешняя приостановка гуляний легла в общую канву усиленного контроля за общественным порядком и безопасностью жителей.
"Административные регламенты в таких ситуациях направлены на минимизацию паники. Важно, чтобы муниципалитеты имели четкие планы по временному размещению людей, как это отрабатывалось при подготовке к паводкам. Четкая координация действий полиции и организаторов позволяет избежать давки при эвакуации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Это специальный режим, требующий посадки или вывода из зоны всех гражданских самолетов и дронов. Вводится при обнаружении неопознанных объектов или угрозе безопасности полетов.
Стены зданий обеспечивают защиту от обломков и потенциальных угроз с воздуха, которые сложнее контролировать на открытых пространствах набережных и площадей.
Решение принимается оперативным штабом города исходя из текущей обстановки. Если угроза исчезает, доступ на площадки открывают.
Актуальные данные о перекрытиях дорог и работе автобусов транслируются через официальные каналы администрации и транспортные порталы Тюмени.
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