Неисправный трансформатор стал причиной степного пожара в Ставропольском крае

В Ставропольском крае из-за неисправности трансформатора вспыхнул степной пожар. Огонь охватил гектар сухой травы в окрестностях хутора Садового.
Пламя быстро распространилось по полю из-за высокой температуры воздуха. На место прибыли расчеты 178-й пожарной части из села Сенгилеевского. Огнеборцам пришлось пробираться к очагу через труднопроходимые участки местности, но в итоге возгорание ликвидировали.
"С 1 июля в Ставропольском крае действует особый противопожарный режим", — напомнили в ПАСС СК.
В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню или пожнивные остатки. Также нельзя проводить пожароопасные работы на определенных участках и оставлять в степи стеклянные бутылки или осколки.
|Параметр
|Данные
|Место происшествия
|вблизи хутора Садового
|Причина (предварительно)
|замыкание трансформатора
|Площадь выгорания
|1 гектар
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