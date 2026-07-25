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Неисправный трансформатор стал причиной степного пожара в Ставропольском крае

Россия » Юг » Ставрополь

В Ставропольском крае из-за неисправности трансформатора вспыхнул степной пожар. Огонь охватил гектар сухой травы в окрестностях хутора Садового.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Пламя быстро распространилось по полю из-за высокой температуры воздуха. На место прибыли расчеты 178-й пожарной части из села Сенгилеевского. Огнеборцам пришлось пробираться к очагу через труднопроходимые участки местности, но в итоге возгорание ликвидировали.

"С 1 июля в Ставропольском крае действует особый противопожарный режим", — напомнили в ПАСС СК.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню или пожнивные остатки. Также нельзя проводить пожароопасные работы на определенных участках и оставлять в степи стеклянные бутылки или осколки.

Параметр Данные
Место происшествия вблизи хутора Садового
Причина (предварительно) замыкание трансформатора
Площадь выгорания 1 гектар
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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