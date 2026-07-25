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В Хабаровском крае с начала 2026 года заключили 1028 социальных контрактов

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае с начала 2026 года заключили 1028 социальных контрактов по нацпроекту "Семья". Эта мера помогает семьям с низкими доходами заработать на жизнь самостоятельно: деньги выделяют на бизнес, обучение или развитие хозяйства.

Деловая встреча: подписание документов в офисе
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Деловая встреча: подписание документов в офисе
Направление поддержки Количество получателей
Запуск собственного бизнеса 419 человек
Поиск работы и трудоустройство 347 человек
Развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 160 семей
Выход из трудной жизненной ситуации 96 граждан

Чаще всего хабаровчане решают открыть свое дело. В приоритете программы — многодетные родители, бойцы СВО и их близкие.

Новые правила расчета доходов

С февраля 2025 года доступ к выплатам упростили. Теперь детские пособия не считаются частью семейного дохода при определении нуждаемости. Это позволило большему количеству родителей подать заявку на контракт.

Чтобы деньги не пропали зря, ввели систему контроля. Претенденты проходят тест на предпринимательские навыки. Если знаний не хватает, людей отправляют на бесплатные курсы в центр "Мой бизнес".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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