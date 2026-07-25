В Хабаровском крае с начала 2026 года заключили 1028 социальных контрактов по нацпроекту "Семья". Эта мера помогает семьям с низкими доходами заработать на жизнь самостоятельно: деньги выделяют на бизнес, обучение или развитие хозяйства.
|Направление поддержки
|Количество получателей
|Запуск собственного бизнеса
|419 человек
|Поиск работы и трудоустройство
|347 человек
|Развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ)
|160 семей
|Выход из трудной жизненной ситуации
|96 граждан
Чаще всего хабаровчане решают открыть свое дело. В приоритете программы — многодетные родители, бойцы СВО и их близкие.
С февраля 2025 года доступ к выплатам упростили. Теперь детские пособия не считаются частью семейного дохода при определении нуждаемости. Это позволило большему количеству родителей подать заявку на контракт.
Чтобы деньги не пропали зря, ввели систему контроля. Претенденты проходят тест на предпринимательские навыки. Если знаний не хватает, людей отправляют на бесплатные курсы в центр "Мой бизнес".
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.