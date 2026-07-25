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МЧС завершает ликвидацию последствий возгорания на парковке в Чкаловском районе Екатеринбурга

Россия » Урал » Екатеринбург

Уральское небо сегодня напомнило о суровых реалиях: обломки беспилотника рухнули на автомобильную стоянку Чкаловского района Екатеринбурга. Инцидент спроектировал пожар, охвативший 300 квадратных метров территории. Железо и пламя сошлись в промышленном узле города, но оперативные службы Свердловской области купировали угрозу за считанные часы.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Локализация и последствия

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подтвердил, что открытое горение удалось остановить. Распространение огня на соседние постройки и жилые секторы Чкаловского района исключено. На месте работают эксперты служб экстренного реагирования, техника устраняет завалы и ликвидирует остатки возгорания.

"Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идёт ликвидация последствий", — резюмировал глава Свердловской области Денис Паслер.

ЧП не повлияло на работу ключевых транспортных артерий города. 

Пауза в логистике

Падение обломков произошло в непосредственной близости от крупного распределительного центра. Из-за близости очага огня склад Wildberries в Екатеринбурге временно прервал операции. Руководство комплекса провело экстренную эвакуацию персонала еще до прибытия пожарных расчетов. Само здание логистического хаба устояло, повреждений конструкций и товара не зафиксировано.

"При падении обломков БПЛА критические значения рисков для гражданской инфраструктуры возрастают кратно. В данном случае своевременная отсечка огня позволила избежать разрушения логистических цепочек региона", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Власти города продолжают инспекцию района. Инцидент напомнил о необходимости строгого контроля не только за небом, но и за наземными объектами. 

Основные параметры происшествия

Параметр Значение
Район инцидента Чкаловский (Екатеринбург)
Площадь пожара 300 кв. метров
Пострадавшие объекты Автомобильная стоянка
Статус логистики Временная остановка склада WB

"Такие инциденты создают временную нагрузку на региональную экономику, однако быстрая локализация минимизирует убытки бизнеса. Важно, что ключевые активы в промышленном поясе Урала не пострадали", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Есть ли пострадавшие среди населения?

По официальным данным Свердловской области, пострадавших и погибших в результате падения обломков нет.

Пострадало ли здание склада маркетплейса?

Нет, огонь бушевал на прилегающей автостоянке, само здание логистического центра не получило повреждений.

Когда склад Wildberries возобновит работу?

Работа была приостановлена временно. После завершения всех проверочных мероприятий службами МЧС персонал вернется на рабочие места.

Существует ли сейчас угроза для жителей Екатеринбурга?

Пожар локализован, открытое пламя сбито. Все профильные ведомства контролируют обстановку в Чкаловском районе.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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