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В Саратовской области наполняют 66 водохранилищ для жителей сел

Россия » Поволжье » Саратов

Власти Саратовской области выделили 60 миллионов рублей на наполнение 66 водохранилищ и прудов в семи районах Левобережья. Специалисты уже закачивают в резервуары более 6,5 миллиона кубометров воды. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин во время совещания с главами муниципалитетов.

Пересохшее водохранилище
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пересохшее водохранилище

Меры направлены на решение проблем с водоснабжением в сельских поселениях. По словам главы региона, доступ жителей к воде остается приоритетной задачей для местных администраций и входит в общую стратегию развития территорий ("Народная программа").

Показатель Значение
Объем финансирования около 60 млн рублей
Количество объектов (пруды и водохранилища) 66
Объем закачиваемой воды более 6,5 млн кубометров

Работы ведутся в Александрово-Гайском, Балаковском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском и Энгельсском районах.

"Обеспечение жителей водой должно находиться в зоне первостепенного внимания местных властей", — подчеркнул Роман Бусаргин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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