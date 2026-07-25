В Саратовской области наполняют 66 водохранилищ для жителей сел

Власти Саратовской области выделили 60 миллионов рублей на наполнение 66 водохранилищ и прудов в семи районах Левобережья. Специалисты уже закачивают в резервуары более 6,5 миллиона кубометров воды. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин во время совещания с главами муниципалитетов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пересохшее водохранилище

Меры направлены на решение проблем с водоснабжением в сельских поселениях. По словам главы региона, доступ жителей к воде остается приоритетной задачей для местных администраций и входит в общую стратегию развития территорий ("Народная программа").

Показатель Значение Объем финансирования около 60 млн рублей Количество объектов (пруды и водохранилища) 66 Объем закачиваемой воды более 6,5 млн кубометров

Работы ведутся в Александрово-Гайском, Балаковском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском и Энгельсском районах.

"Обеспечение жителей водой должно находиться в зоне первостепенного внимания местных властей", — подчеркнул Роман Бусаргин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов