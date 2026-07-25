В Саратовской области наполняют 66 водохранилищ для жителей сел

Власти Саратовской области выделили 60 миллионов рублей на наполнение 66 водохранилищ и прудов в семи районах Левобережья. Специалисты уже закачивают в резервуары более 6,5 миллиона кубометров воды. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин во время совещания с главами муниципалитетов.
Меры направлены на решение проблем с водоснабжением в сельских поселениях. По словам главы региона, доступ жителей к воде остается приоритетной задачей для местных администраций и входит в общую стратегию развития территорий ("Народная программа").
|Показатель
|Значение
|Объем финансирования
|около 60 млн рублей
|Количество объектов (пруды и водохранилища)
|66
|Объем закачиваемой воды
|более 6,5 млн кубометров
Работы ведутся в Александрово-Гайском, Балаковском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском и Энгельсском районах.
"Обеспечение жителей водой должно находиться в зоне первостепенного внимания местных властей", — подчеркнул Роман Бусаргин.
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