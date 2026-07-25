В Орловской области ввели третий класс пожарной опасности. Сухая погода и ветер создали условия, при которых любой случайный огонь может быстро перекинуться на лес или жилые постройки.
За последние сутки спасатели ГУ МЧС региона выезжали на шесть вызовов. Большинство из них касались возгораний мусора и бытовой помощи людям. Пострадавших нет, крупных пожаров не зафиксировано.
Ситуация остается напряженной: с начала года в области обнаружили 74 термоточки. Это очаги горения сухой травы, стерни и порубочных остатков, которые часто становятся причиной масштабных палов.
|Вид ответственности
|Последствия / Штраф
|Административная
|Штраф от 5 до 15 тысяч рублей за поджог сухой травы
|Уголовная
|При уничтожении чужого имущества или причинении вреда здоровью людей
При обнаружении огня нужно немедленно сообщить в службы спасения по телефонам 101 или 112.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.