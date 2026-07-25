В Орловской области ввели третий класс пожарной опасности из-за ветра и засухи

В Орловской области ввели третий класс пожарной опасности. Сухая погода и ветер создали условия, при которых любой случайный огонь может быстро перекинуться на лес или жилые постройки.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Выжженный лес после пожара

За последние сутки спасатели ГУ МЧС региона выезжали на шесть вызовов. Большинство из них касались возгораний мусора и бытовой помощи людям. Пострадавших нет, крупных пожаров не зафиксировано.

Ситуация остается напряженной: с начала года в области обнаружили 74 термоточки. Это очаги горения сухой травы, стерни и порубочных остатков, которые часто становятся причиной масштабных палов.

Вид ответственности Последствия / Штраф Административная Штраф от 5 до 15 тысяч рублей за поджог сухой травы Уголовная При уничтожении чужого имущества или причинении вреда здоровью людей

При обнаружении огня нужно немедленно сообщить в службы спасения по телефонам 101 или 112.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова