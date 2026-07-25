Проливные дожди размыли дорогу в удмуртскую деревню Порпиево второй раз за месяц

Дорогу в деревню Порпиево Глазовского района Удмуртии размыло из-за проливного дождя. Это второй подобный случай за июль: первый раз насыпь была повреждена 13 июля, а восстановили её 15 июля.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Затопленная дорога в сельской местности

Стихия ударила ночью 25 июля — сильные осадки шли четыре часа. На место выехала комиссия. Сейчас начать ремонт нельзя из-за высокого уровня воды в реке.

"Любые работы в текущих условиях не только не дадут нужного эффекта, но и могут быть опасны. Как только вода спадёт, мы незамедлительно приступим к восстановлению дороги", — сообщила глава района Галина Аверкиева.

Угроза затопления в Глазове

Паводковая ситуация осложняется и в самом городе. Глава Глазова Сергей Коновалов зафиксировал резкий подъем воды в реке Сыга. Городской штаб переведен в режим готовности.

Сотрудники МЧС и администрации начали оповещать жителей Западного поселка и микрорайона Сыга. Власти готовы начать эвакуацию людей, если уровень воды продолжит расти.

Событие Детали Повторный размыв дороги в Порпиево 25 июля (первый раз — 13 июля) Предыдущий паводок в Глазове 14 июля, подтоплено более 200 домовладений Зоны риска в городе Западный поселок и микрорайон Сыга

Ранее, 14 июля, разлив реки Сыга привел к затоплению более чем 200 участков в Глазове и на территории соседнего СНТ.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова