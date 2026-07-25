Электрички уходят в прошлое: Владимирскую область готовят к интеграции в столичную сеть к 2030 году

Владимирская область готовится к масштабной переборке транспортного двигателя. В ближайшие годы регион ждет стыковка с московской сетью наземного метро, глубокая модернизация взлетной полосы в Семязино и испытания тяжелого электрического транспорта на городских маршрутах. Речь идет не просто о замене старых деталей, а о полной перестройке логистической системы, которая свяжет "Золотое кольцо" со столицей сверхзвуковыми интервалами.

Фото: wikimedia by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Поезд "Иволга"

Авиаузел Семязино: затяжной ремонт

Реконструкция аэропорта Семязино пока буксует на этапе проектирования. Сдача объекта официально перенесена на 31 декабря 2027 года. Причина задержки — необходимость калибровки проектной документации, которая сейчас проходит государственную экспертизу.

Контракт стоимостью более 5 миллиардов рублей пока реализован лишь в малой степени: основные работы на площадке остановлены.

Техническое задание подразумевает серьезную перепланировку всей полетной зоны. В планах — удлинение взлетно-посадочной полосы до 2600 метров, строительство рулежных дорожек, перронов и нового командно-диспетчерского пункта.

Такая архитектура позволит принимать тяжелые борты вроде Boeing 737, МС-21 и Superjet 100, превращая локальный аэродром в полноценный транспортный шлюз.

"Задержки в таких проектах часто связаны с уточнением геологических параметров и требований безопасности. Важно не просто закатать асфальт, а создать каркас, способный выдержать нагрузку современных лайнеров без просадок через три года эксплуатации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Наземное метро: "Иволга" вместо электричек

К 2030 году железнодорожное сообщение между Москвой и Владимиром перейдет на формат Центрального транспортного узла. Основным инструментом станет новейшая "Иволга" - составы в светло-голубом исполнении. Эти поезда специально спроектированы для быстрой ротации пассажиров на станциях и способны разгоняться до 160 км/ч.

Главный эффект модернизации — сокращение интервалов. Ожидается, что поезда будут отходить от платформы каждые 30-60 минут, что в шесть раз ускорит транспортный поток по сравнению с текущим расписанием. Для обслуживания таких графиков запланирована реконструкция вокзальных комплексов во Владимире, Петушках и Коврове.

Параметр Значение к 2030 году Подвижной состав 15 поездов "Иволга" (165 вагонов) Интервал движения От 30 до 60 минут Скорость состава До 160 км/ч

"Перевод регионов на московские стандарты интервалов требует колоссальных вложений в автоматику и путевое развитие. Если удастся синхронизировать бюджеты, Владимир станет фактически частью столичной агломерации, что даст взрывной рост инвестиций", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Электротранспорт: тест-драйв "гармошек"

На городские линии Владимира вышел низкопольный троллейбус особо большой вместимости. Машина с сочлененным кузовом способна перевозить до 150 человек за раз. Технологическая особенность модели — автономный ход до 30 км, что позволяет объезжать участки с поврежденной контактной сетью или работать на новых маршрутах без прокладки проводов.

Городские власти подчеркивают: пока это лишь испытания. Владимир используется производителями как полигон для проверки техники в реальных условиях.

Ранее аналогичную обкатку проходил гибридный "Генерал" с запасом хода в 50 км, однако решение о закупке парка такой техники пока не принято. Вопрос упирается в возможности регионального бюджета и подтверждение заложенных ТТХ в зимний период.

"Безрельсовый транспорт с автономным ходом — это гибкость городской логистики. Однако для массового внедрения нужно оценить износ аккумуляторов и стоимость сервиса. Тестирование во Владимире покажет реальную себестоимость километра пробега", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Когда запустят наземное метро до Владимира?

Полноценный запуск системы с интервалами до 60 минут запланирован на 2030 год, старт работ по инфраструктуре начат уже в текущем сезоне.

Почему аэропорт Семязино не открыли вовремя?

Сроки сдвинуты из-за доработки проектной документации и необходимости прохождения повторных экспертиз для обеспечения безопасности полетов.

Будут ли во Владимире постоянно работать "гармошки"?

Решение о закупке сочлененных троллейбусов примут по итогам тестов, оценив их маневренность и экономическую эффективность на узких улицах города.

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