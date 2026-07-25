Склад Wildberries в Екатеринбурге приостановил деятельность после утренней атаки БПЛА

Маркетплейс Wildberries временно остановил работу своего склада в Екатеринбурге из-за утренней атаки беспилотника на город. Сотрудников логистического центра вывели из здания по правилам безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg БПЛА

В пресс-службе компании уточнили, что само здание и инфраструктура склада не пострадали. Инцидент привел лишь к временной остановке всех процессов в центре.

Власти Свердловской области усиливают систему ПВО и контроль за воздушным пространством, чтобы защитить промышленные и логистические узлы города.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов