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Склад Wildberries в Екатеринбурге приостановил деятельность после утренней атаки БПЛА

Россия » Урал » Екатеринбург

Маркетплейс Wildberries временно остановил работу своего склада в Екатеринбурге из-за утренней атаки беспилотника на город. Сотрудников логистического центра вывели из здания по правилам безопасности.

БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg
БПЛА

В пресс-службе компании уточнили, что само здание и инфраструктура склада не пострадали. Инцидент привел лишь к временной остановке всех процессов в центре.

Власти Свердловской области усиливают систему ПВО и контроль за воздушным пространством, чтобы защитить промышленные и логистические узлы города.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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