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Россельхознадзор обнаружил хинолоны в куриных яйцах из Ярославской области

Россия » Центр » Ярославль

В куриных яйцах из Ярославской области обнаружили антибиотики, которые запрещены к использованию в пищевой продукции. Нарушения выявил Россельхознадзор после внеплановых проверок в Тверской области.

Яйца
Фото: commons.wikimedia. org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Яйца

Пробы отобрали в одном из муниципальных учреждений Осташковского округа. Исследование в Тверской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" показало, что яйца первой категории от ООО "Даниловская птицефабрика" содержат хинолоны. В частности, зафиксировано присутствие ципрофлоксацина и энрофлоксацина, которые в продуктах питания вообще не должны встречаться.

Вещество Результат анализа Норма
Ципрофлоксацин 5 ед. Не допускается
Энрофлоксацин 7 ед. Не допускается
Офлоксацин, норфлоксацин и др. Менее 1 ед. (следы) Не допускается

Такие показатели нарушают требования технических регламентов ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011. Эти правила едины для всего Евразийского экономического союза и гарантируют, что еда в магазинах и столовых безопасна для людей.

Россельхознадзор уже разослал письма производителю и владельцам товара. Ведомство потребовало немедленно изъять зараженные партии из продажи. Сейчас специалисты готовят проверку на самой "Даниловской птицефабрике", чтобы выяснить причины попадания лекарств в продукцию.

"Наличие подобных препаратов в пищевой продукции недопустимо", — сообщил представитель Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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