В куриных яйцах из Ярославской области обнаружили антибиотики, которые запрещены к использованию в пищевой продукции. Нарушения выявил Россельхознадзор после внеплановых проверок в Тверской области.
Пробы отобрали в одном из муниципальных учреждений Осташковского округа. Исследование в Тверской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" показало, что яйца первой категории от ООО "Даниловская птицефабрика" содержат хинолоны. В частности, зафиксировано присутствие ципрофлоксацина и энрофлоксацина, которые в продуктах питания вообще не должны встречаться.
|Вещество
|Результат анализа
|Норма
|Ципрофлоксацин
|5 ед.
|Не допускается
|Энрофлоксацин
|7 ед.
|Не допускается
|Офлоксацин, норфлоксацин и др.
|Менее 1 ед. (следы)
|Не допускается
Такие показатели нарушают требования технических регламентов ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011. Эти правила едины для всего Евразийского экономического союза и гарантируют, что еда в магазинах и столовых безопасна для людей.
Россельхознадзор уже разослал письма производителю и владельцам товара. Ведомство потребовало немедленно изъять зараженные партии из продажи. Сейчас специалисты готовят проверку на самой "Даниловской птицефабрике", чтобы выяснить причины попадания лекарств в продукцию.
"Наличие подобных препаратов в пищевой продукции недопустимо", — сообщил представитель Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.