Администрация Калининграда обнаружила брак при ремонте покрытия площади Победы

На площади Победы в Калининграде нашли причину трещин на новых гранитных плитах. Повреждения появились на участках, где рабочие недавно обновили покрытие. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время выезда на объект в пятницу, 24 июля.
По словам главы города, дефекты возникли из-за двух факторов: неправильно подготовили основание под плитку и использовали некачественные материалы. Ремонт площади начали в мае, а первые трещины заметили уже в июне.
"Две причины появления трещин на площади Победы — это неправильная подготовка основания и использование некачественных материалов", — сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Ранее подрядная организация отремонтировала часть площади у здания мэрии. Сейчас работы перенесли в центральную часть пространства. Сейчас специалисты устраняют дефекты, чтобы плитка не представляла опасности для горожан и туристов.
|Этап работ
|Событие
|Май
|Начало ремонтных работ на площади
|Июнь
|Обнаружение трещин на граните
|Июль
|Установление причин и устранение дефектов
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