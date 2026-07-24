На Западном скоростном диаметре с 26 июля по 1 августа ограничат движение на нескольких съездах из-за дорожных работ. Все ограничения введут только в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.
|Дата и время
|Закрытый участок (движение с севера на юг)
|26-27 и 29-30 июля (23:00 — 06:00)
|Съезд на Витебскую развязку (в сторону ШМСД и Витебского проспекта)
|28-29 июля (22:00 — 06:00)
|Съезд на Приморский проспект
|31 июля — 1 августа (23:00 — 06:00)
|Съезд на Краснопутиловскую улицу
В пресс-службе магистрали просят водителей следить за табло переменной информации и временными знаками. Работы необходимы для поддержания технического состояния полотна.
Параллельно с текущим ремонтом развиваются и новые узлы доступа к трассе. Губернатор Александр Беглов сообщил, что съезд в районе Шкиперского протока на Васильевском острове откроют до 1 сентября. Пробивку Наличной улицы завершат к концу 2027 года.
При этом глава города подчеркнул: новые развязки не избавят Васильевский остров от проблем с транспортной доступностью полностью. ЗСД остается дорогой исключительно для автомобилей — общественный транспорт и пешеходы по ней передвигаться не могут.
Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.