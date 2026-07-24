Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Россельхознадзор обнаружил хинолоны в куриных яйцах из Ярославской области
Лебединый силуэт: как остановить увядание тонкой кожи на шее и вернуть ей былую плотность
Свекла без ржавых колец и грубых волокон: сладкая подкормка даёт невероятный эффект
Администрация Калининграда обнаружила брак при ремонте покрытия площади Победы
В Нью-Йорке установили 20-метровую скульптуру гигантского хот-дога
В Смоленской области обновляют дома культуры, музеи и библиотеки
Фестиваль "Киногородок" состоится на территории ВДНХ в Рязани 25 июля
Цены на бензин в Брянской области растут медленнее после прихода новых партий

На Васильевском острове откроют новый съезд к Западному скоростному диаметру до сентября

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Западном скоростном диаметре с 26 июля по 1 августа ограничат движение на нескольких съездах из-за дорожных работ. Все ограничения введут только в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Ночная автомагистраль
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ночная автомагистраль
Дата и время Закрытый участок (движение с севера на юг)
26-27 и 29-30 июля (23:00 — 06:00) Съезд на Витебскую развязку (в сторону ШМСД и Витебского проспекта)
28-29 июля (22:00 — 06:00) Съезд на Приморский проспект
31 июля — 1 августа (23:00 — 06:00) Съезд на Краснопутиловскую улицу

В пресс-службе магистрали просят водителей следить за табло переменной информации и временными знаками. Работы необходимы для поддержания технического состояния полотна.

Параллельно с текущим ремонтом развиваются и новые узлы доступа к трассе. Губернатор Александр Беглов сообщил, что съезд в районе Шкиперского протока на Васильевском острове откроют до 1 сентября. Пробивку Наличной улицы завершат к концу 2027 года.

При этом глава города подчеркнул: новые развязки не избавят Васильевский остров от проблем с транспортной доступностью полностью. ЗСД остается дорогой исключительно для автомобилей — общественный транспорт и пешеходы по ней передвигаться не могут.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Еда и рецепты
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
В Нью-Йорке установили 20-метровую скульптуру гигантского хот-дога
На Васильевском острове откроют новый съезд к Западному скоростному диаметру до сентября
В Смоленской области обновляют дома культуры, музеи и библиотеки
Фестиваль "Киногородок" состоится на территории ВДНХ в Рязани 25 июля
Цены на бензин в Брянской области растут медленнее после прихода новых партий
Астрономы обнаружили сложную иерархическую звездную систему с необычным объектом
Свалка в ульяновском посёлке Чердаклы ликвидирована после вмешательства прокуратуры
Брянская таможня возбудила 13 уголовных и 404 административных дела за полугодие
РязГМУ вошел в десятку лучших медицинских вузов России по версии Табитуриента
В посёлке Волово Тульской области прошел традиционный День поля для аграриев и химиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.