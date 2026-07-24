В Смоленской области обновляют дома культуры, библиотеки и музеи. В ряде поселков работы уже завершены, в других — планируют запустить новые образовательные площадки для молодежи.
В Починковском округе закончили капитальный ремонт районного культурно-досугового центра. Сначала рабочие заменили кровлю и обновили фасад, а затем перешли к внутренним помещениям: привели в порядок зрительный зал, фойе и кабинеты. Новые кресла в зале закупили через проект "Культура малой Родины".
В Ельнинском районе сейчас завершают первый этап ремонта культурного центра — восстанавливают крыльцо, отмостку и внешний облик здания. Внутренние помещения начнут ремонтировать в следующем году.
Половину работ выполнили в детской художественной школе Савоново. Здесь меняют коммуникации, кровлю и фасад. В сентябре школа станет большего профиля: на ее базе откроют Школа креативных индустрий. Студенты смогут изучать 3D-графику, анимацию, дизайн, а также заниматься фото- и видеопроизводством.
|Объект
|Статус / Планы
|Краеведческий музей (Новодугино)
|Ремонт завершен
|Библиотека (Демидов)
|Заменили кровлю
|ДК "Шарм" (Смоленск)
|Завершение до конца 2026 года
|ДК в Велиже и Боголюбово
|Завершение до конца 2026 года
|Библиотеки в Ельне и Починке
|Завершение до конца 2026 года
"До конца 2026 года в рамках нацпроекта "Семья" в регионе также завершится ремонт Дома культуры "Шарм" в Смоленске, Велижского Дома культуры, Боголюбовского сельского Дома культуры в Холм-Жирковском округе, Глинковского краеведческого музея, библиотек в Ельне и Починке", — сообщил губернатор Василий Анохин.
Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.