В Смоленской области обновляют дома культуры, музеи и библиотеки

В Смоленской области обновляют дома культуры, библиотеки и музеи. В ряде поселков работы уже завершены, в других — планируют запустить новые образовательные площадки для молодежи.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дом культуры

В Починковском округе закончили капитальный ремонт районного культурно-досугового центра. Сначала рабочие заменили кровлю и обновили фасад, а затем перешли к внутренним помещениям: привели в порядок зрительный зал, фойе и кабинеты. Новые кресла в зале закупили через проект "Культура малой Родины".

В Ельнинском районе сейчас завершают первый этап ремонта культурного центра — восстанавливают крыльцо, отмостку и внешний облик здания. Внутренние помещения начнут ремонтировать в следующем году.

Половину работ выполнили в детской художественной школе Савоново. Здесь меняют коммуникации, кровлю и фасад. В сентябре школа станет большего профиля: на ее базе откроют Школа креативных индустрий. Студенты смогут изучать 3D-графику, анимацию, дизайн, а также заниматься фото- и видеопроизводством.

Объект Статус / Планы Краеведческий музей (Новодугино) Ремонт завершен Библиотека (Демидов) Заменили кровлю ДК "Шарм" (Смоленск) Завершение до конца 2026 года ДК в Велиже и Боголюбово Завершение до конца 2026 года Библиотеки в Ельне и Починке Завершение до конца 2026 года

"До конца 2026 года в рамках нацпроекта "Семья" в регионе также завершится ремонт Дома культуры "Шарм" в Смоленске, Велижского Дома культуры, Боголюбовского сельского Дома культуры в Холм-Жирковском округе, Глинковского краеведческого музея, библиотек в Ельне и Починке", — сообщил губернатор Василий Анохин.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова