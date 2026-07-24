Фестиваль "Киногородок" состоится на территории ВДНХ в Рязани 25 июля

В Рязани на территории ВДНХ пройдет фестиваль кинематографа "Киногородок". Мероприятие состоится 25 июля в рамках проекта "Фестивальное лето", о чем сообщили в Региональном комитете инвестиций и туризма.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кинотеатр с романтическим фильмом

Программа объединит местных режиссеров, студии и зрителей. Полноценные показы стартуют в 15:00 с фильма "Маховик времени" от рязанской студии "Юнмедиа Family". Затем Рязанский исторический музей покажет картину "Привет, Медведь!", а режиссер Владимир Грозный представит короткометражные работы о земляках — "Дема" и "Весовщик".

Для тех, кто хочет попасть в кино, организуют кастинг. Студия "Юнмедиа Family" будет подбирать актеров для нового проекта под названием "Однажды в школе…".

Мастер-классы и музыка

С 16:00 на площадке заработают творческие зоны. Посетители смогут собрать деревянные катамараны, сделать подвески из бусин или попробовать себя в создании мультипликации.

Завершится день живой музыкой. На сцене выступят рязанские группы "Содад", "Доминанта" и "Гангстеры".

Время / Блок Событие 15:00 Кинопоказы ("Юнмедиа Family", Рязанский исторический музей, фильмы Владимира Грозного) и кастинг в фильм "Однажды в школе…" 16:00 Мастер-классы по мультипликации, моделированию катамаранов и созданию украшений Финал Концерты групп "Содад", "Доминанта" и "Гангстеры"