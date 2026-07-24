Фестиваль "Киногородок" состоится на территории ВДНХ в Рязани 25 июля

В Рязани на территории ВДНХ пройдет фестиваль кинематографа "Киногородок". Мероприятие состоится 25 июля в рамках проекта "Фестивальное лето", о чем сообщили в Региональном комитете инвестиций и туризма.
Программа объединит местных режиссеров, студии и зрителей. Полноценные показы стартуют в 15:00 с фильма "Маховик времени" от рязанской студии "Юнмедиа Family". Затем Рязанский исторический музей покажет картину "Привет, Медведь!", а режиссер Владимир Грозный представит короткометражные работы о земляках — "Дема" и "Весовщик".
Для тех, кто хочет попасть в кино, организуют кастинг. Студия "Юнмедиа Family" будет подбирать актеров для нового проекта под названием "Однажды в школе…".
С 16:00 на площадке заработают творческие зоны. Посетители смогут собрать деревянные катамараны, сделать подвески из бусин или попробовать себя в создании мультипликации.
Завершится день живой музыкой. На сцене выступят рязанские группы "Содад", "Доминанта" и "Гангстеры".
|Время / Блок
|Событие
|15:00
|Кинопоказы ("Юнмедиа Family", Рязанский исторический музей, фильмы Владимира Грозного) и кастинг в фильм "Однажды в школе…"
|16:00
|Мастер-классы по мультипликации, моделированию катамаранов и созданию украшений
|Финал
|Концерты групп "Содад", "Доминанта" и "Гангстеры"
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