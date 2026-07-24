Цены на бензин в Брянской области растут медленнее после прихода новых партий

Цены на бензин и дизельное топливо в Брянской области продолжают расти, но темпы этого подорожания снизились. Об этом свидетельствуют данные Росстата за прошедшую неделю.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Показатель Динамика (неделя к неделе) Рост цен на бензин снизился с 2,3% до 1,7% Общая недельная инфляция 0,17%

Замедление роста цен совпало с прибытием в регион новых партий топлива. Ранее на заправках наблюдались очереди, которые вызвали беспокойство водителей и обсуждения в социальных сетях.

"Перебои были вызваны временными логистическими сложностями на рынке", — пояснил врио руководителя департамента промышленности, транспорта и связи Владислав Городянко.

По словам чиновника, сейчас топливо распределяют по АЗС. Критического дефицита не зафиксировано, а текущий спрос отчасти был вызван ажиотажем среди автомобилистов.

Для обычного водителя из Брянска или районного центра эта статистика означает, что резкие скачки цен на заправках должны прекратиться. Стабилизация поставок напрямую влияет на стоимость перевозок и, как следствие, на цены на продукты и товары в магазинах.

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