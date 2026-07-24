Свалка в ульяновском посёлке Чердаклы ликвидирована после вмешательства прокуратуры

В поселке Чердаклы Ульяновской области ликвидировали незаконную свалку твердых коммунальных отходов после вмешательства надзорного ведомства. Мусор скапливался возле дороги на пересечении улицы Матросова и переулка Ворошилова.
Прокуратура Чердаклинского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и выяснила, что ответственные лица игнорировали проблему. Свалка оставалась нетронутой, что создавало риски для экологии и нарушало права жителей поселка.
"Подобное бездействие влекло ущемление интересов граждан и угрозу причинения вреда экологии, что послужило основанием для внесения представления об устранении нарушений закона", — сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
После получения представления прокурора мусор с указанного участка вывезли.
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