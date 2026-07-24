Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лебединый силуэт: как остановить увядание тонкой кожи на шее и вернуть ей былую плотность
Свекла без ржавых колец и грубых волокон: сладкая подкормка даёт невероятный эффект
Администрация Калининграда обнаружила брак при ремонте покрытия площади Победы
В Нью-Йорке установили 20-метровую скульптуру гигантского хот-дога
На Васильевском острове откроют новый съезд к Западному скоростному диаметру до сентября
В Смоленской области обновляют дома культуры, музеи и библиотеки
Фестиваль "Киногородок" состоится на территории ВДНХ в Рязани 25 июля
Цены на бензин в Брянской области растут медленнее после прихода новых партий
Астрономы обнаружили сложную иерархическую звездную систему с необычным объектом

Брянская таможня возбудила 13 уголовных и 404 административных дела за полугодие

Россия » Центр » Брянск

Брянская таможня за первое полугодие 2026 года возбудила 13 уголовных и 404 административных дела. В результате проверок в федеральную собственность передали имущество на 15 миллионов рублей.

Проверка багажа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Проверка багажа
Категория нарушений Количество дел / Сумма
Контрабанда стратегических товаров 5 уголовных дел (изъято на 31 млн руб.)
Незаконный вывоз культурных ценностей 6 уголовных дел
Административные правонарушения 404 дела

Наибольший финансовый ущерб нанесли контрабандисты, перевозившие стратегически важные ресурсы. Сотрудники таможни перехватили партии пиломатериалов, табачных изделий и рыбы.

"По фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов возбуждено пять уголовных дел. Из незаконного оборота изъяты пиломатериалы, табачные изделия и рыбная продукция стоимостью 31 млн рублей", — сообщил замначальника Брянской таможни Дмитрий Крохмаль.

Помимо товаров, таможенники пресекли попытки незаконно вывести за границу денежные средства и сильнодействующие вещества. Особое внимание уделили защите культурного слоя региона: шесть дел завели за попытки вывоза ценностей из страны.

Для местных предпринимателей и жителей приграничных территорий такая активность ведомства означает усиление контроля на пунктах пропуска. Это напрямую влияет на прозрачность грузоперевозок и борьбу с серыми схемами торговли, которые создают нечестную конкуренцию для легального бизнеса в области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
Приморский край
Новый авиамаршрут во Владивосток: рейсы в город с кочевой культурой Китая
Популярное
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге

Инновационный подход к созданию многослойного кондитерского изделия позволяет обойтись без использования духового шкафа и значительно ускорить процесс готовки.

Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Магия загородного уюта: когда ненужный хлам становится душой и гордостью вашего участка
Последние материалы
В Нью-Йорке установили 20-метровую скульптуру гигантского хот-дога
На Васильевском острове откроют новый съезд к Западному скоростному диаметру до сентября
В Смоленской области обновляют дома культуры, музеи и библиотеки
Фестиваль "Киногородок" состоится на территории ВДНХ в Рязани 25 июля
Цены на бензин в Брянской области растут медленнее после прихода новых партий
Астрономы обнаружили сложную иерархическую звездную систему с необычным объектом
Свалка в ульяновском посёлке Чердаклы ликвидирована после вмешательства прокуратуры
Брянская таможня возбудила 13 уголовных и 404 административных дела за полугодие
РязГМУ вошел в десятку лучших медицинских вузов России по версии Табитуриента
В посёлке Волово Тульской области прошел традиционный День поля для аграриев и химиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.