Брянская таможня возбудила 13 уголовных и 404 административных дела за полугодие

Брянская таможня за первое полугодие 2026 года возбудила 13 уголовных и 404 административных дела. В результате проверок в федеральную собственность передали имущество на 15 миллионов рублей.
|Категория нарушений
|Количество дел / Сумма
|Контрабанда стратегических товаров
|5 уголовных дел (изъято на 31 млн руб.)
|Незаконный вывоз культурных ценностей
|6 уголовных дел
|Административные правонарушения
|404 дела
Наибольший финансовый ущерб нанесли контрабандисты, перевозившие стратегически важные ресурсы. Сотрудники таможни перехватили партии пиломатериалов, табачных изделий и рыбы.
"По фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов возбуждено пять уголовных дел. Из незаконного оборота изъяты пиломатериалы, табачные изделия и рыбная продукция стоимостью 31 млн рублей", — сообщил замначальника Брянской таможни Дмитрий Крохмаль.
Помимо товаров, таможенники пресекли попытки незаконно вывести за границу денежные средства и сильнодействующие вещества. Особое внимание уделили защите культурного слоя региона: шесть дел завели за попытки вывоза ценностей из страны.
Для местных предпринимателей и жителей приграничных территорий такая активность ведомства означает усиление контроля на пунктах пропуска. Это напрямую влияет на прозрачность грузоперевозок и борьбу с серыми схемами торговли, которые создают нечестную конкуренцию для легального бизнеса в области.
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