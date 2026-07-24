Брянская таможня возбудила 13 уголовных и 404 административных дела за полугодие

Брянская таможня за первое полугодие 2026 года возбудила 13 уголовных и 404 административных дела. В результате проверок в федеральную собственность передали имущество на 15 миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Проверка багажа

Категория нарушений Количество дел / Сумма Контрабанда стратегических товаров 5 уголовных дел (изъято на 31 млн руб.) Незаконный вывоз культурных ценностей 6 уголовных дел Административные правонарушения 404 дела

Наибольший финансовый ущерб нанесли контрабандисты, перевозившие стратегически важные ресурсы. Сотрудники таможни перехватили партии пиломатериалов, табачных изделий и рыбы.

"По фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов возбуждено пять уголовных дел. Из незаконного оборота изъяты пиломатериалы, табачные изделия и рыбная продукция стоимостью 31 млн рублей", — сообщил замначальника Брянской таможни Дмитрий Крохмаль.

Помимо товаров, таможенники пресекли попытки незаконно вывести за границу денежные средства и сильнодействующие вещества. Особое внимание уделили защите культурного слоя региона: шесть дел завели за попытки вывоза ценностей из страны.

Для местных предпринимателей и жителей приграничных территорий такая активность ведомства означает усиление контроля на пунктах пропуска. Это напрямую влияет на прозрачность грузоперевозок и борьбу с серыми схемами торговли, которые создают нечестную конкуренцию для легального бизнеса в области.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов