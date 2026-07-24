РязГМУ вошел в десятку лучших медицинских вузов России по версии Табитуриента

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова вошел в десятку лучших медицинских вузов страны по версии образовательного портала "Табитуриент". В профильном списке из 48 учебных заведений РязГМУ занял восьмое место, а в общем рейтинге российских университетов расположился на 35-й строчке. Вузу присвоили высшую категорию качества — А+.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медик готовит оборудование для ЭЭГ

Оценку формировали студенты и выпускники. Они анализировали качество преподавания, организацию учебы и общую атмосферу в университете. Для будущих врачей из Рязани и соседних областей такие данные становятся важным фильтром при выборе места обучения.

Растущий спрос на обучение в РязГМУ подтверждают цифры проходных баллов. За пять лет планка для поступающих заметно поднялась.

Год Средневзвешенный проходной балл 2021 82,4 2025 89,5

Помимо "Табитуриента", университет зафиксировал рост в других независимых исследованиях. В рейтинге RAEX-100 РязГМУ поднялся на восемь позиций и занял 57-е место. Также вуз оказался в списке Forbes, где расположился на 56-й строке общего перечня лучших университетов России.

Для жителей региона высокая позиция вуза означает не только престиж диплома, но и сохранение возможности получить медицинское образование за счет бюджета в своем городе, не уезжая в столицу или другие крупные центры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов