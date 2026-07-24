РязГМУ вошел в десятку лучших медицинских вузов России по версии Табитуриента

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова вошел в десятку лучших медицинских вузов страны по версии образовательного портала "Табитуриент". В профильном списке из 48 учебных заведений РязГМУ занял восьмое место, а в общем рейтинге российских университетов расположился на 35-й строчке. Вузу присвоили высшую категорию качества — А+.
Оценку формировали студенты и выпускники. Они анализировали качество преподавания, организацию учебы и общую атмосферу в университете. Для будущих врачей из Рязани и соседних областей такие данные становятся важным фильтром при выборе места обучения.
Растущий спрос на обучение в РязГМУ подтверждают цифры проходных баллов. За пять лет планка для поступающих заметно поднялась.
|Год
|Средневзвешенный проходной балл
|2021
|82,4
|2025
|89,5
Помимо "Табитуриента", университет зафиксировал рост в других независимых исследованиях. В рейтинге RAEX-100 РязГМУ поднялся на восемь позиций и занял 57-е место. Также вуз оказался в списке Forbes, где расположился на 56-й строке общего перечня лучших университетов России.
Для жителей региона высокая позиция вуза означает не только престиж диплома, но и сохранение возможности получить медицинское образование за счет бюджета в своем городе, не уезжая в столицу или другие крупные центры.
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