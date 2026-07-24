В посёлке Волово Тульской области прошел традиционный День поля для аграриев и химиков

В поселке Волово Тульской области прошел традиционный "День поля" — масштабная встреча аграриев, машиностроителей и химиков. Мероприятие стало площадкой для демонстрации новой техники и обсуждения мер поддержки сельского хозяйства в Тульской области.
Свои разработки представили более 50 компаний из разных регионов России. Особое внимание привлекли тяжелые грузовики из Набережных Челнов, которые используют в Тульской области для перевозки зерна и удобрений. Внутри кабин предусмотрены все условия для водителей: климат-контроль, холодильник и спальные места.
Местные производители представили новые составы удобрений. Наибольшим спросом у фермеров пользуются добавки на основе азота, фосфора и серы. Эти вещества стимулируют развитие корневой системы растений, что напрямую влияет на объемы будущего сбора.
В регионе уже началась уборочная кампания. По предварительным данным, в этом году Тульская область может собрать рекордный урожай рапса. Также регион удерживает второе место в стране по производству картофеля.
Губернатор Дмитрий Миляев вручил государственные награды работникам сельского хозяйства за вклад в развитие отрасли. Кроме официальной части, на празднике развернулись "подворья" от каждого района области с местной продукцией и полевая кухня с блюдами из локальных продуктов.
В ходе мероприятия обсудили финансовые инструменты помощи сельхозпроизводителям, включая субсидии и льготные кредиты. На развитие растениеводства в текущем году направили почти 700 миллионов рублей.
|Показатель
|Значение
|Поддержка растениеводства
|~ 700 млн рублей
|Количество организаций и ферм в АПК
|более 1000
|Предприятия по переработке урожая
|160 компаний
|Занятость в сфере переработки
|около 30 тысяч человек
Развитие перерабатывающих мощностей позволяет региону не просто выращивать сырье, но и создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, что обеспечивает рабочие места в малых городах и селах.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.