Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Калугой и восемью муниципальными округами области в среду, 24 июля.
Дроны перехватили на окраине областного центра и в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском округах.
По предварительным данным, люди не пострадали, повреждения инфраструктуры не зафиксированы. На местах происшествий работают оперативные службы.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.