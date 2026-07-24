Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Калугой и восемью округами области

Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Калугой и восемью муниципальными округами области в среду, 24 июля.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Дроны перехватили на окраине областного центра и в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Людиновском, Перемышльском, Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском округах.

По предварительным данным, люди не пострадали, повреждения инфраструктуры не зафиксированы. На местах происшествий работают оперативные службы.