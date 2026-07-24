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На площади Победы в Калининграде время ожидания зеленого сигнала выросло на 10 секунд

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде увеличили время ожидания для пешеходов на светофорах площади Победы в районе улицы Гаражной. Теперь людям придется ждать зеленого сигнала на 10 секунд дольше. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом

Решение связано с необходимостью разгрузить перекрестки и привести работу светофоров в соответствие с обновленным ГОСТом. По словам главы комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, новые требования обязывают выделить поворот налево в отдельную фазу светофорного цикла.

Мера Цель / Обоснование
Увеличение ожидания пешеходов на 10 сек. Создание отдельной фазы для поворота налево по ГОСТу с 2025 года.
Перенос стоп-линий Разделение накопителей для пешеходов и поворачивающих машин.

"Что важнее, простоять лишние 10 секунд или безопасность дорожного движения? Ответьте на этот вопрос себе сами", — обратилась к журналистам Елена Дятлова.

На замечание о том, что более долгое ожидание может побудить людей переходить дорогу на красный свет, глава города ответила, что пешеходы со временем привыкнут к новому режиму.

Подобные изменения внедряют и на других участках. В июне аналогичный режим работы светофора установили на пересечении улиц Озерова и Гаражной, чтобы разделить потоки людей и транспорта, которые ранее пересекались в одной фазе.

Для водителя и пешехода такие меры означают изменение привычного ритма движения по центру города. В Калининграде насчитывается 43 светофорных объекта с дополнительной левой секцией, которые потребуют перенастройки под новые технические регламенты.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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