На площади Победы в Калининграде время ожидания зеленого сигнала выросло на 10 секунд

В Калининграде увеличили время ожидания для пешеходов на светофорах площади Победы в районе улицы Гаражной. Теперь людям придется ждать зеленого сигнала на 10 секунд дольше. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
Решение связано с необходимостью разгрузить перекрестки и привести работу светофоров в соответствие с обновленным ГОСТом. По словам главы комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, новые требования обязывают выделить поворот налево в отдельную фазу светофорного цикла.
|Мера
|Цель / Обоснование
|Увеличение ожидания пешеходов на 10 сек.
|Создание отдельной фазы для поворота налево по ГОСТу с 2025 года.
|Перенос стоп-линий
|Разделение накопителей для пешеходов и поворачивающих машин.
"Что важнее, простоять лишние 10 секунд или безопасность дорожного движения? Ответьте на этот вопрос себе сами", — обратилась к журналистам Елена Дятлова.
На замечание о том, что более долгое ожидание может побудить людей переходить дорогу на красный свет, глава города ответила, что пешеходы со временем привыкнут к новому режиму.
Подобные изменения внедряют и на других участках. В июне аналогичный режим работы светофора установили на пересечении улиц Озерова и Гаражной, чтобы разделить потоки людей и транспорта, которые ранее пересекались в одной фазе.
Для водителя и пешехода такие меры означают изменение привычного ритма движения по центру города. В Калининграде насчитывается 43 светофорных объекта с дополнительной левой секцией, которые потребуют перенастройки под новые технические регламенты.
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