Жители Сургута столкнулись с дефицитом запчастей для иностранных лифтов

Жители многоэтажки по улице Ивана Захарова, 10 в Сургуте два месяца поднимаются в свои квартиры пешком. В третьем подъезде дома вышли из строя лифты, а восстановить их в полном объеме не позволяют сложности с поставкой запчастей.
Проблемы начались в июне после сильных гроз. Удар молнии вывел из строя электронные платы и преобразователи в двух кабинах. По словам жителей, мастер, посетивший дом, оценил стоимость ремонта в один миллион рублей.
Чтобы люди не оставались без связи с улицей полностью, технические службы применили временную меру: одну из деталей переставили из лифта соседнего, второго подъезда. В итоге в каждом подъезде теперь работает только по одной кабине, что создает очереди и затягивает путь до квартиры до 20 минут.
"Они поменяли детали так, чтобы в каждом подъезде работал один лифт. Чтобы починить всё остальное, нужны деньги, а их нет. Непонятно, когда это закончится", — рассказал житель дома Владимир Попугаев.
В управляющей компании "СургутСервис" подтвердили, что причиной поломки стал разряд молнии. Основная проблема сейчас не в квалификации мастеров, а в отсутствии запчастей на российском рынке. В доме установлено оборудование иностранного бренда, который ушел из России четыре года назад.
Заменить платы деталями от других производителей невозможно из-за технической несовместимости. Единственный вариант — заказ комплектующих за рубежом. Директор УК сообщил, что детали заказаны, но сроки доставки могут быть крайне длительными. По предварительным данным, полное восстановление лифтов может затянуться до октября 2026 года.
|Параметр
|Данные
|Причина поломки
|Удар молнии (июнь)
|Поврежденные узлы
|Электронные платы, преобразователи
|Ориентировочная стоимость ремонта
|1 млн рублей
|Возможный срок восстановления
|До октября 2026 года
Ситуация в Сургуте обнажает общую проблему многих российских городов: зависимость от зарубежного лифтового оборудования. Когда производитель покидает рынок, обычная поломка превращается в многолетний квест по поиску запчастей через параллельный импорт.
Для жителей это означает либо вынужденный переход на пешие прогулки по лестницам, либо необходимость полной замены лифтового хозяйства в доме, что потребует значительных финансовых вложений от собственников или города.
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