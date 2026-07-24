Жители Сургута столкнулись с дефицитом запчастей для иностранных лифтов

Жители многоэтажки по улице Ивана Захарова, 10 в Сургуте два месяца поднимаются в свои квартиры пешком. В третьем подъезде дома вышли из строя лифты, а восстановить их в полном объеме не позволяют сложности с поставкой запчастей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Коридор и лифт в здании

Проблемы начались в июне после сильных гроз. Удар молнии вывел из строя электронные платы и преобразователи в двух кабинах. По словам жителей, мастер, посетивший дом, оценил стоимость ремонта в один миллион рублей.

Чтобы люди не оставались без связи с улицей полностью, технические службы применили временную меру: одну из деталей переставили из лифта соседнего, второго подъезда. В итоге в каждом подъезде теперь работает только по одной кабине, что создает очереди и затягивает путь до квартиры до 20 минут.

"Они поменяли детали так, чтобы в каждом подъезде работал один лифт. Чтобы починить всё остальное, нужны деньги, а их нет. Непонятно, когда это закончится", — рассказал житель дома Владимир Попугаев.

Технический тупик и сроки

В управляющей компании "СургутСервис" подтвердили, что причиной поломки стал разряд молнии. Основная проблема сейчас не в квалификации мастеров, а в отсутствии запчастей на российском рынке. В доме установлено оборудование иностранного бренда, который ушел из России четыре года назад.

Заменить платы деталями от других производителей невозможно из-за технической несовместимости. Единственный вариант — заказ комплектующих за рубежом. Директор УК сообщил, что детали заказаны, но сроки доставки могут быть крайне длительными. По предварительным данным, полное восстановление лифтов может затянуться до октября 2026 года.

Параметр Данные Причина поломки Удар молнии (июнь) Поврежденные узлы Электронные платы, преобразователи Ориентировочная стоимость ремонта 1 млн рублей Возможный срок восстановления До октября 2026 года

Последствия импортозамещения

Ситуация в Сургуте обнажает общую проблему многих российских городов: зависимость от зарубежного лифтового оборудования. Когда производитель покидает рынок, обычная поломка превращается в многолетний квест по поиску запчастей через параллельный импорт.

Для жителей это означает либо вынужденный переход на пешие прогулки по лестницам, либо необходимость полной замены лифтового хозяйства в доме, что потребует значительных финансовых вложений от собственников или города.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов