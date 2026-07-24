В Калининградской области осудили троих молодых людей за поджоги вышек связи

Руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров на пресс-конференции в ТАСС признал: в регионе сохраняется тенденция вовлечения несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность. Случаи не единичные — они фиксировались и в прошлом, и в текущем году.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сотрудник полиции с планшетом

Подростки вербуются через мессенджеры представителями иностранных спецслужб и запрещённых террористических организаций. За денежное вознаграждение им ставят задачи: поджог административных зданий, объектов органов власти, оборудования связи. По словам Канонерова, цель кураторов — дестабилизация работы государственных структур.

Реальные дела и приговоры

Один из самых резонансных эпизодов — попытка поджога храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Ладушкине. В ноябре 2025 года несовершеннолетний житель региона по заданию из мессенджера провёл разведку объекта, изготовил зажигательную смесь и направился к зданию. Препятствовать преступлению удалось сотрудникам ФСБ на месте. Уголовное дело на завершающей стадии, скоро пойдёт в суд.

В апреле 2026 года суд вынес приговор трём молодым любям за серию диверсий в Гурьевском и Багратионовском округах. Фигуранты поджигали вышеки сотовой связи по указанию кураторов. Каждому назначили семь лет лишения свободы.

13 июля оглашен приговор двум несовершеннолетним из Полесского района. Их признали виновными в участии в деятельности террористической организации. Подростки фотографировали и передавали координаты вышек связи, электротехнических шкафов и здания военкомата в Гурьевске. Вознаграждение — 25 тысяч рублей. Приговор: по пять лет воспитательной колонии لكل одному.

Обращение к родителям: "Цифровая гигиена — не формальность"

Канонеров сделал акцент на профилактике. По его словам, главная линия защиты — семья. Родителям нужно обсуждать с детьми риски вербовки, не оставлять подростков наедине с интернетом и объяснять: переписка с неизвестными, предложения "легких денег" за фото или проверку объектов — это преступный путь.

"Не надо бояться, стесняться и поддаваться на шантаж, на угрозы, нужно об этом говорить и разговаривать. Это цифровая гигиена, работа с интернетом, с мессенджерами и так далее", — подчеркнул глава регионального Следкома.

Он призвал подростков сообщать о подозрительных контактах взрослым или прямо в правоохранительные органы. Страх и смятение — главный инструмент вербовщиков.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если ребёнок рассказал о странном предложении в мессенджере?

Не паниковать, не упрекать. Зафиксировать переписку (скриншоты, никнейм, номер), обратиться в полицию или ФСБ (телефон доверия или приложение МВД). Своевременное сообщение снимает с несовершеннолетнего ответственность за незавершённое преступление.

С какого возраста наступает ответственность за террористическую деятельность?

По статье 205 УК РФ (террористический акт) и статье 205.4 (причастность к террористической организации) — с 14 лет. За диверсию (ст. 281 УК РФ) — с 14 лет. Приговоры в Полесске (5 лет колонии) вынесены именно несовершеннолетним.

Как понять, что подростка вербуют?

Острые смены настроения, скрытность в телефоне, появление денег без объяснения источника, интерес к инфраструктурным объектам (вышки, военкоматы, администрации), просьбы сфотографировать что-то "для заказчика".

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова