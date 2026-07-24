В Нижегородской области усилили контроль качества питания в социально значимых учреждениях

Россельхознадзор обнаружил фальсификат в молочных продуктах, которые поставляли в больницы и школы Нижегородской области. В двенадцати пробах нашли растительные жиры, а также плесень и дрожжи.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горизонтальный резервуар

Проверку провели в социально значимых учреждениях региона. Эксперты исследовали ряженку, творог, сыр, сливочное масло и пастеризованное молоко. Нарушения нашли в продукции следующих компаний:

ООО "Атлант-Милк";

ООО "Вязниковский молочный край";

ООО "Милково";

ООО "Молочный домик".

Ведомство отмечает, что в 2026 году контроль качества питания в социальных учреждениях усилили. Сравнение с данными за прошлый год показывает рост числа выявленных нарушений:

Показатель Результат 2025 года Результат 2026 года Количество проблемных проб 5 из 6 отобранных 12 проб Основные нарушения Растительные жиры, состав Жиры, дрожжи и плесень

Реакция надзорного органа последовала незамедлительно. Производителям выслали предостережения и отозвали декларации о соответствии продукции.

"Информация о выявлениях направляется в социальные учреждения, производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отозваны декларации о соответствии", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Все факты фальсификации передали в прокуратуру региона, ФНС, Роспотребнадзор и комиссию по незаконному обороту промышленной продукции. Это означает, что компаниям грозят не только административные штрафы, но и уголовное преследование за выпуск продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

Ситуация с качеством выглядит противоречиво на фоне количественных показателей: за первые шесть месяцев 2026 года нижегородские аграрии увеличили производство молока, мяса и яиц.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов