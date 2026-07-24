Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немая сцена в студии и вопрос в лоб: как Джиган воспринял дебютный трек Самойловой
На площади Победы в Калининграде время ожидания зеленого сигнала выросло на 10 секунд
Неон и бамбук не ужились: Гонконг показал изнанку, став дороже и заметно интереснее
Микробиологическое исследование показало высокую концентрацию патогенов на полках холодильников
Жители Сургута столкнулись с дефицитом запчастей для иностранных лифтов
В Калининградской области осудили троих молодых людей за поджоги вышек связи
В Нижнем Новгороде завершают капитальный ремонт стадиона Динамо за счет бюджета
В Ярославле и Переславль-Залесском округе реставрируют православные храмы
Мобильные бригады Ивановской области обеспечивают доступ к реабилитации участников СВО

В Нижегородской области усилили контроль качества питания в социально значимых учреждениях

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Россельхознадзор обнаружил фальсификат в молочных продуктах, которые поставляли в больницы и школы Нижегородской области. В двенадцати пробах нашли растительные жиры, а также плесень и дрожжи.

Горизонтальный резервуар
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горизонтальный резервуар

Проверку провели в социально значимых учреждениях региона. Эксперты исследовали ряженку, творог, сыр, сливочное масло и пастеризованное молоко. Нарушения нашли в продукции следующих компаний:

  • ООО "Атлант-Милк";
  • ООО "Вязниковский молочный край";
  • ООО "Милково";
  • ООО "Молочный домик".

Ведомство отмечает, что в 2026 году контроль качества питания в социальных учреждениях усилили. Сравнение с данными за прошлый год показывает рост числа выявленных нарушений:

Показатель Результат 2025 года Результат 2026 года
Количество проблемных проб 5 из 6 отобранных 12 проб
Основные нарушения Растительные жиры, состав Жиры, дрожжи и плесень

Реакция надзорного органа последовала незамедлительно. Производителям выслали предостережения и отозвали декларации о соответствии продукции.

"Информация о выявлениях направляется в социальные учреждения, производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, отозваны декларации о соответствии", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Все факты фальсификации передали в прокуратуру региона, ФНС, Роспотребнадзор и комиссию по незаконному обороту промышленной продукции. Это означает, что компаниям грозят не только административные штрафы, но и уголовное преследование за выпуск продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

Ситуация с качеством выглядит противоречиво на фоне количественных показателей: за первые шесть месяцев 2026 года нижегородские аграрии увеличили производство молока, мяса и яиц.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Санкт-Петербург
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Военные новости
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Последние материалы
Власти Ленинградской области организовали отгрузку топлива для жителей села Винница
Предпринимательница из Дагестана выиграла конкурс бизнес-проектов с идеей контрактного производства обуви
Нарушители в Рязани должны выплатить более 3 миллионов рублей за незаконный бизнес
Организаторы программы "Мама-предприниматель" принимают заявки от женщин до 10 августа
Слоны и жирафы стали ближе: новые рейсы из Внуково откроют Занзибар без долгих пересадок
Судостроители завершили модернизацию пассажирского катера Москва-144 в Омске
Евросоюз ограничил технические ресурсы и логистику аэропорта Платов
Власти Рязанской области предлагают учителям миллион рублей за работу в сельской местности
Кировская область выделила средства на переселение из аварийного жилья и спорт
Ремонт площади у Главпочтамта в Калининграде завершится в 2027 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.