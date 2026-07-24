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В Нижнем Новгороде завершают капитальный ремонт стадиона Динамо за счет бюджета

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Реконструкция стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде завершена на 92,5%. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Нижний Новгород, Нижегородский кремль
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Нижний Новгород, Нижегородский кремль

Что обновили на стадионе

В ходе капитального ремонта рабочие полностью сменили покрытие футбольного поля и легкоатлетических дорожек. Чтобы защитить зрителей от осадков, над трибунами смонтировали навес.

Инженерные системы объекта также прошли модернизацию: установили новое освещение, заменили сиденья на трибунах и отремонтировали пожарную вышку.

Объект обновления Вид работ
Поле и дорожки Полная замена покрытия
Зрительские зоны Монтаж навеса, замена сидений
Инфраструктура Новое освещение, ремонт пожарной вышки

Сроки открытия и значение объекта

Стадион "Динамо" построили в 1930-х годах. На протяжении десятилетий он служил главной базой для подготовки спортсменов региона, однако износ инфраструктуры потребовал вмешательства. Работы финансирует областной бюджет.

Объект откроют для посетителей после финальной приемки всех систем. По предварительным данным, это произойдет в августе 2026 года.

"Строительно-монтажные работы вышли на финишную прямую", — сообщили в министерстве спорта региона.

Параллельно с завершением работ на "Динамо", власти области ищут источники финансирования для создания нового футбольного поля с подогревом в районе Мещеры.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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