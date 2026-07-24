В Ярославле и Переславль-Залесском округе реставрируют православные храмы

В Ярославской области с начала года ввели в эксплуатацию шесть социальных объектов. Новые здания открылись в Любиме, Рыбинске, Тутаеве и Мышкине, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Площадь перед храмом

Что уже построили и что доделывают

В числе сданных объектов — физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Любиме, многофункциональный центр в Мышкине, ледовая арена в Тутаеве и крытый каток на Волжской набережной в Рыбинске. За прошлый год также сдали три школы (в Ярославле и поселке Заволжье), а в Пестрецово открылся новый МФЦ.

Сейчас строители завершают работы по четырем объектам: второй корпус школы №5 в Угличе, стационар Областной детской клинической больницы, модульная поликлиника в Ярославле и Центр единоборств в Гаврилов-Яме. В Новом Некоузе возводят МФЦ, а в Ростове Великом планируют построить ФОК и центр культурного развития.

Статус объекта Города и объекты Сданы (с начала года) Любим (ФОК), Рыбинск (каток), Тутаев (арена), Мышкин (МФЦ) Завершают строительство Углич (школа), Ярославль (поликлиника), Гаврилов-Ям (Центр единоборств) В планах / в процессе Новый Некоузь (МФЦ), Ростов Великий (ФОК и культурный центр)

Развитие малых городов и сел

Регион делает ставку на доступность медицины и спорта в отдаленных районах. Примером стал новый ФОК в Любиме: здание площадью 1700 квадратных метров оборудовали раздевалками, душевыми, медицинским и тренерским кабинетами. Вокруг комплекса обустроили тротуары, зону отдыха и парковки.

Для реализации таких проектов областной Проектный институт за прошлый год подготовил более 210 документов. Среди них — проекты поликлиники и школы на 1100 мест в Красном Бору,

"Главная цель всех этих проектов — повысить качество жизни в регионе, сделать медицину и образование доступнее, а спорт — ближе к людям", — отметил заместитель председателя Правительства области Александр Баланцев.

Реставрация храмов

Параллельно с социальным строительством в регионе восстанавливают памятники архитектуры. В Ярославле реставрируют ансамбли церквей Иоанна Предтечи и Петра и Павла. Также область выделила деньги на восстановление Симеоновского храма и храма Александра Невского в Переславль-Залесском округе.

В планах властей — восстановить храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Кукобой.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова