Мобильные бригады Ивановской области обеспечивают доступ к реабилитации участников СВО

Ивановский медицинский научно-образовательный реабилитационный центр стал лауреатом всероссийского форума "Здравница" в номинации "Здоровье СВОих". Признанной лучшей практикой стала гибкая модель реабилитации: участникам СВО и ветеранам не обязательно ехать в стационар — врачи приезжают домой с оборудованием или подключаются по телемедицине.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская сестра и пациентка в больнице

Признание на федеральном уровне

С работой центра ознакомился руководитель филиала Фонда "Защитники Отечества" в Ивановской области Борис Шаляпин. Он осмотрел оборудование, поговорил с главным врачом Галиной Голубевой и пациентами, проходящими восстановление.

По словам главного врача, главная особенность методики — в управленческой гибкости, которая делает реабилитацию доступной каждому.

Программы можно пройти амбулаторно прямо в центре. Если пациент не может прийти — выездная мобильная бригада приезжает на дом, осматривает, составляет план и привозит необходимое оборудование.

Реабилитация приходит домой

Выездные бригады работают в отдаленных районах области. Это решает не только транспортную проблему, но и психологическую: человек не покидает привычную среду, не отрывается от близких и иногда продолжает работать, параллельно проходя восстановление.

Телемедицина, которая работает годами

Отдельное направление — телемедицина. По словам Галины Голубево, центр единственный в стране выстроил полноценный процесс реабилитации на специальном оборудовании и программном обеспечении. Методики апробируются третий год, их используют не только в Ивановской области, но и в соседних регионах.

С помощью выездных мобильных бригад и современных телемедицинских технологий программы доступны для тех, кто живет в отдаленных районах. Это важно и в психологическом плане: не покидать дом, не отрываться от близких. Иногда даже продолжая работу, наши пациенты имеют возможность проходить реабилитацию в комфортной среде.

Оборудование уровня "Нейрософт"

Центр оснащен современными аппаратами для реабилитации, в том числе для домашнего использования: экзоскелеты, миостимуляторы, механиотерапевтические установки. Партнером выступает компания "Нейрософт" — российский разработчик и производитель оборудования для диагностики и лечения.

Главный врач продемонстрировала возможности аппарата "Аккордикс", позволяющего дозировать уровень физической нагрузки. В компании "Нейрософт" отмечают, что наладили разработку и производство комплексов для восстановления ходьбы, лечения посттравматических расстройств и кардиореабилитации. Оборудование уже стоит и апробировано в клиниках и санаториях страны.

Системный подход в регионе

В Ивановской области реабилитация участников СВО организована на базе сети учреждений:

Медицинский центр "Решма" — круглосуточный стационар, двухнедельная программа: восстановление движений, эмоционального состояния, социально-психологическая адаптация;

Университетская клиника ИГМУ;

Госпиталь ветеранов войн;

Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации;

и ряд других организаций.

Помимо медицинского сопровождения, в регионе внедрены практики профессиональной адаптации и переобучения участников СВО, помощь в поиске новой профессии, поддержка семей военных.