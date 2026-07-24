Минприроды Ростовской области обновит спецтехнику для работы на труднодоступных участках

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области закупает новый вездеход. Информация о тендере появилась на портале госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Внедорожник на лесной дороге

На покупку техники выделили 1,186 млн рублей. Ведомству нужна машина с бензиновым двигателем объемом от 800 до 900 кубических сантиметров. Салон должен вмещать от трех до четырех человек.

Параметр Требование Цена контракта 1 186 000 рублей Год выпуска Не ранее 2025 года Срок поставки До 30 сентября 2026 года

В техзадании подчеркнули: транспорт должен быть абсолютно новым, без следов ремонта или эксплуатации. Любые вмятины или царапины недопустимы. Также машина не может находиться под арестом или в залоге.

Подрядчика выберут до 4 августа. Покупка спецтехники позволит сотрудникам министерства добираться до труднодоступных участков региона, где обычный транспорт застрянет в грязи или песках. Хотя последние зимы на Дону выдались малоснежными, вездеход будет полезен при патрулировании заповедных зон и проверке состояния природных ресурсов в периоды распутицы.