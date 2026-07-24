Перекрытие трассы Р-21 в Лодейном Поле могут перенести на 27 июля

На выходных 25 и 26 июля полностью перекроют движение автомобилей на 236-м километре трассы Р-21 "Кола" в районе Лодейного Поля. Ограничения связаны с проходом теплохода "Мерле", а также буксиров "Канин" и "Кильдин".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобиль ZOTYE на дороге

Речь идет о совмещенном мосту через Свирь, где по одной конструкции проходят автомобильный и железнодорожный транспорт. Движение перекроют на два часа — с 12:50 до 15:00, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Параметр Детали Место перекрытия Трасса Р-21 "Кола", 236 км (мост через Свирь) Время остановки движения с 12:50 до 15:00 Суда в очереди Теплоход "Мерле", буксиры "Канин" и "Кильдин"

Если суда не успеют подойти к мосту в субботу или воскресенье, разводку перенесут на понедельник, 27 июля. Время ограничений останется прежним.

Ответы на популярные вопросы

Что делать водителям?

Рекомендуется заранее планировать маршрут или заложить дополнительное время на дорогу через Лодейное Поле, чтобы не оказаться в пробке у разводного моста.

Как долго продлится перекрытие?

Остановка движения составит примерно два часа. В это время проезд по мосту будет полностью закрыт для всех видов транспорта.