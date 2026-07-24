Перекрытие трассы Р-21 в Лодейном Поле могут перенести на 27 июля

На выходных 25 и 26 июля полностью перекроют движение автомобилей на 236-м километре трассы Р-21 "Кола" в районе Лодейного Поля. Ограничения связаны с проходом теплохода "Мерле", а также буксиров "Канин" и "Кильдин".
Речь идет о совмещенном мосту через Свирь, где по одной конструкции проходят автомобильный и железнодорожный транспорт. Движение перекроют на два часа — с 12:50 до 15:00, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.
|Параметр
|Детали
|Место перекрытия
|Трасса Р-21 "Кола", 236 км (мост через Свирь)
|Время остановки движения
|с 12:50 до 15:00
|Суда в очереди
|Теплоход "Мерле", буксиры "Канин" и "Кильдин"
Если суда не успеют подойти к мосту в субботу или воскресенье, разводку перенесут на понедельник, 27 июля. Время ограничений останется прежним.
Рекомендуется заранее планировать маршрут или заложить дополнительное время на дорогу через Лодейное Поле, чтобы не оказаться в пробке у разводного моста.
Остановка движения составит примерно два часа. В это время проезд по мосту будет полностью закрыт для всех видов транспорта.
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