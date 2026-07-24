Таможенники Брянска пресекли контрабанду сильнодействующих веществ и перевод денег

Таможенники Брянска за первые шесть месяцев года изъяли почти 150 предметов культурного наследия, которые пытались незаконно вывезти за границу. Среди конфиската — картины, статуэтки, ордена, медали и значки. Общая стоимость этих ценностей превысила 1,3 млн рублей.
По этому направлению сотрудники ведомства возбудили шесть уголовных дел. Помимо культурных ценностей, таможенники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ и попытку перевода денег за рубеж по поддельным документам.
|Показатель
|Значение за полугодие
|Изъятые культурные ценности (шт.)
|148
|Сумма изъятых ценностей (руб.)
|более 1,3 млн
|Административные дела (шт.)
|404
|Сумма штрафов (руб.)
|3,5 млн
Параллельно ведомство ведет административное производство. На данный момент оформили 404 дела, общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей. Чаще всего брянцы нарушают сроки подачи отчетности, игнорируют правила ввоза и вывоза товаров или проводят незаконные операции с автомобилями.
Ранее руководство Центрального таможенного управления, куда входит брянское подразделение, сменилось. Новым главой стал генерал-майор таможенной службы Владимир Зябко. Соответствующий приказ подписал руководитель ФТС России Валерий Пикалёв.
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