Таможенники Брянска пресекли контрабанду сильнодействующих веществ и перевод денег

Таможенники Брянска за первые шесть месяцев года изъяли почти 150 предметов культурного наследия, которые пытались незаконно вывезти за границу. Среди конфиската — картины, статуэтки, ордена, медали и значки. Общая стоимость этих ценностей превысила 1,3 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Измерение размера ячеи рыболовной сети штангенциркулем

По этому направлению сотрудники ведомства возбудили шесть уголовных дел. Помимо культурных ценностей, таможенники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ и попытку перевода денег за рубеж по поддельным документам.

Показатель Значение за полугодие Изъятые культурные ценности (шт.) 148 Сумма изъятых ценностей (руб.) более 1,3 млн Административные дела (шт.) 404 Сумма штрафов (руб.) 3,5 млн

Параллельно ведомство ведет административное производство. На данный момент оформили 404 дела, общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей. Чаще всего брянцы нарушают сроки подачи отчетности, игнорируют правила ввоза и вывоза товаров или проводят незаконные операции с автомобилями.

Ранее руководство Центрального таможенного управления, куда входит брянское подразделение, сменилось. Новым главой стал генерал-майор таможенной службы Владимир Зябко. Соответствующий приказ подписал руководитель ФТС России Валерий Пикалёв.