Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брянская таможня возбудила 13 уголовных и 404 административных дела за полугодие
РязГМУ вошел в десятку лучших медицинских вузов России по версии Табитуриента
В посёлке Волово Тульской области прошел традиционный День поля для аграриев и химиков
Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Калугой и восемью округами области
Минприроды Ростовской области обновит спецтехнику для работы на труднодоступных участках
Фанаты в полнейшем недоумении: Мэтт Дэймон признался в использовании дублёрши ростом 137 см
Немая сцена в студии и вопрос в лоб: как Джиган воспринял дебютный трек Самойловой
На площади Победы в Калининграде время ожидания зеленого сигнала выросло на 10 секунд
Неон и бамбук не ужились: Гонконг показал изнанку, став дороже и заметно интереснее

Таможенники Брянска пресекли контрабанду сильнодействующих веществ и перевод денег

Россия » Центр » Брянск

Таможенники Брянска за первые шесть месяцев года изъяли почти 150 предметов культурного наследия, которые пытались незаконно вывезти за границу. Среди конфиската — картины, статуэтки, ордена, медали и значки. Общая стоимость этих ценностей превысила 1,3 млн рублей.

Измерение размера ячеи рыболовной сети штангенциркулем
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Измерение размера ячеи рыболовной сети штангенциркулем

По этому направлению сотрудники ведомства возбудили шесть уголовных дел. Помимо культурных ценностей, таможенники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ и попытку перевода денег за рубеж по поддельным документам.

Показатель Значение за полугодие
Изъятые культурные ценности (шт.) 148
Сумма изъятых ценностей (руб.) более 1,3 млн
Административные дела (шт.) 404
Сумма штрафов (руб.) 3,5 млн

Параллельно ведомство ведет административное производство. На данный момент оформили 404 дела, общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей. Чаще всего брянцы нарушают сроки подачи отчетности, игнорируют правила ввоза и вывоза товаров или проводят незаконные операции с автомобилями.

Ранее руководство Центрального таможенного управления, куда входит брянское подразделение, сменилось. Новым главой стал генерал-майор таможенной службы Владимир Зябко. Соответствующий приказ подписал руководитель ФТС России Валерий Пикалёв.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Авто
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Последние материалы
Власти Ленинградской области организовали отгрузку топлива для жителей села Винница
Предпринимательница из Дагестана выиграла конкурс бизнес-проектов с идеей контрактного производства обуви
Нарушители в Рязани должны выплатить более 3 миллионов рублей за незаконный бизнес
Организаторы программы "Мама-предприниматель" принимают заявки от женщин до 10 августа
Слоны и жирафы стали ближе: новые рейсы из Внуково откроют Занзибар без долгих пересадок
Судостроители завершили модернизацию пассажирского катера Москва-144 в Омске
Евросоюз ограничил технические ресурсы и логистику аэропорта Платов
Власти Рязанской области предлагают учителям миллион рублей за работу в сельской местности
Кировская область выделила средства на переселение из аварийного жилья и спорт
Ремонт площади у Главпочтамта в Калининграде завершится в 2027 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.