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Комитет по благоустройству выявил нарушения при работах на Петровском острове в Санкт-Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга зафиксировали незаконную вырубку деревьев при благоустройстве территории вокруг Петровского пруда на Петровском острове. Комитет по благоустройству обнаружил нарушения после жалоб горожан и экологов.

Санкт-Петербург
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург

Заказчиком работ выступает администрация Петроградского района, а генеральным подрядчиком — ООО "БСК". Проект реализуют по программе "Формирование комфортной городской среды".

Что планировали изменить в парке

Проект благоустройства Петровского парка согласовали еще в декабре 2022 года. Документация предусматривает обновление инфраструктуры и озеленения:

  • ремонт дорожек;
  • установку скамеек, урн, детских и спортивных площадок;
  • посадку новых кустарников и деревьев;
  • восстановление газонов и откосов пруда.

КГИОП уточнил: проект допускает санитарный снос некоторых насаждений, но официального разрешения на вырубку ведомство не выдавало.

Почему возник конфликт с экологами

Поводом для скандала стали действия рабочих вдоль берега пруда. Орнитолог и член Союза охраны птиц России Ульяна Бирина утверждает, что подрядчик уничтожил около трети прибрежной растительности.

"Из-за работ разрушаются места обитания птиц, включая виды из Красной книги Петербурга. Прибрежные деревья и кустарники укрепляли берег во время весенних паводков", — пояснила Ульяна Бирина.

Бирина отметила, что при обсуждении проекта власти обещали сохранить растительность и привлечь её в качестве консультанта, но этого не произошло. При попытке проверить документы на вырубку рабочие отказались их предъявить.

Последствия для подрядчика

Специалисты Комитета по благоустройству подтвердили факт нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Сейчас ведомство решает вопрос о привлечении ООО "БСК" к административной ответственности.

Роль в проекте Организация
Заказчик Администрация Петроградского района
Генподрядчик ООО "БСК"
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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