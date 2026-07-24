Предпринимательница из Дагестана выиграла конкурс бизнес-проектов с идеей контрактного производства обуви

В Дагестане предпринимательница Рукижат Исаева выиграла конкурс бизнес-идей, предложив проект по контрактному производству обуви. Решение жюри было единогласным. Женщина получила грант в размере 150 тысяч рублей и теперь готовится представлять республику на федеральном этапе соревнований.

Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черные туфли-лодочки

Рукижат уже владеет собственным цехом, что делает её проект практически готовым к масштабированию. Помимо неё в конкурсе участвовали женщины с идеями в области медицины, швейного дела и легкой промышленности.

Показатель Данные Сумма гранта 150 000 рублей Сфера проекта Контрактное производство обуви Стадия реализации Действующий цех