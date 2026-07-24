Предпринимательница из Дагестана выиграла конкурс бизнес-проектов с идеей контрактного производства обуви

В Дагестане предпринимательница Рукижат Исаева выиграла конкурс бизнес-идей, предложив проект по контрактному производству обуви. Решение жюри было единогласным. Женщина получила грант в размере 150 тысяч рублей и теперь готовится представлять республику на федеральном этапе соревнований.
Рукижат уже владеет собственным цехом, что делает её проект практически готовым к масштабированию. Помимо неё в конкурсе участвовали женщины с идеями в области медицины, швейного дела и легкой промышленности.
|Показатель
|Данные
|Сумма гранта
|150 000 рублей
|Сфера проекта
|Контрактное производство обуви
|Стадия реализации
|Действующий цех
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